Corigliano Rossano (Cs), Straface: “Comune indebitato non può partecipare ai bandi regionali e perde finanziamenti”

“A causa dei debiti accumulati con la Regione Calabria per servizio idrico e rifiuti l’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano non soltanto non può accedere a diversi bandi regionali che finanziano ad esempio l’ampliamento dei cimiteri (come ad esempio per il comune di Catanzaro, di San Giovanni in Fiore, di Praia a Mare, di Fiumefreddo Bruzio, di Mormanno, di Mandatoriccio ect), il rifacimento di strade in numerosi comuni della regione, l’acquisto di scuolabus ed altro, ma subisce anche il blocco dei pagamenti su diversi fondi”.

È quanto denuncia la consigliera regionale Pasqualina Straface, sottolineando “il grave danno che da questa situazione di malgoverno sta derivando all’intera Città che di fatto viene esclusa da importanti occasioni e perde opportunità di vedersi finanziato il potenziamento di servizi e infrastrutture nell’interesse generale”.

“Siamo purtroppo di fronte alla punta dell’iceberg di una disastrosa situazione finanziaria per le casse comunali che non soltanto, come stiamo denunciando da mesi in tutte le sedi, è stata volutamente tenuta nascosta per continuare nello spreco di risorse pubbliche, che non soltanto ipotecherà la salute e a tenuta economica dell’ente per i prossimi anni ma che – conclude la Straface – taglia nell’immediato ogni accesso del nostro comune a preziose fonti di finanziamento extra bilancio”.