Ultimo atto del Mondiale Porsche per Simone Iaquinta a Monza

Finale di stagione in casa per Simone Iaquinta, atteso questo fine settimana sull’autodromo di Monza dopo due ottime rimonte a Zandvoort nel penultimo appuntamento con la Porsche Mobil 1 Supercup 2023.

L’appuntamento che concluderà la stagione avrà inizio come al solito a partire da venerdì 1° settembre con la sessione di prove libere alle ore 18.35. Le qualifiche del Gran Premio d’Italia sono invece programmate per sabato 2 settembre alle 10.50. Chiusura domenica 3 settembre con la gara alle ore 11.55 (15 giri + 1 formation lap) nella splendida cornice di Monza. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta sul canale 207 di Sky (Sky Sport F1).

Il fine settimana appena trascorso ha visto un Simone Iaquinta più carico che mai al ritorno in pista dopo la pausa estiva. Ritorno in pista e soprattutto ritorno al lavoro mirato insieme al tutto il team Huber Racing, specie su un tracciato così particolare e imprevedibile come Zandvoort.

Il meteo, anche in questo caso, è stato protagonista del primo approccio al weekend ovvero le prove libere, dettate dalla pista bagnate, track limits e bandiere che hanno sì permesso a Iaquinta di portare avanti il proprio programma di lavoro alla ricerca del giusto set-up ma non in modo lineare. La propria esperienza ha poi portato il pilota italiano a sistemare insieme alla squadra gli ultimi dettagli in vista della qualifica (anche in questo caso non particolarmente semplice sul bagnato) e della prima delle due gare in programma. In Gara 1, partendo dalla P18, Simone ha saputo sfruttare ogni possibilità di recupero su un tracciato che permette poco e specialmente non permette errori. Il pilota Huber Racing, intelligentemente fuori dai guai, ha recuperato a suon di passo gara e buoni sorpassi sino alla P11 assoluta e in lotta per la top ten.

Copione riscritto quasi allo stesso modo anche per Gara 2 nella domenica mattina olandese. Gara bagnata e anche in questo caso insidiosa visti i contatti e le battaglie per tutte le posizioni. Condotta gara ottimale per Iaquinta, abile a trovare il treno giusto per risalire e recuperare terreno. Undicesimo posto anche in questo caso con altre sette posizioni migliorate rispetto al via.

Il pilota calabrese ha affermato: “Sono contento del risultato perché abbiamo fatto una bella rimonta a ridosso della top ten. Il rimorso è che, se fossimo partiti avanti, avrei potuto lottare tra i primi 5 o 6 ma ad ogni modo sono davvero molto contento. Mi sono divertito perché le posizioni recuperate sono state recuperate su una pista dove sorpassare non è mai scontato. Arriviamo a Monza ancora più carichi e fiduciosi, sarò sempre supportato da Huber Racing come al solito che ringrazio davvero molto per il sostegno e il lavoro nonostante il momento non facile per la dirigenza, in più ci sarà l’ingegnere Riccardo del Team Ghinzani (che ringrazio) che chiuderà con noi la stagione. Aspetto tutti i tifosi italiani in pista per concludere in bellezza questa stagione sul circuito di casa “.