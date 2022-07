Il 15 luglio a Catanzaro Lido la presentazione del progetto “SportPerTutti”

Questa è l’Europa di cui c’è bisogno: coesione sociale, voglia di futuro, una vita quotidiana migliore. La ripresa dello sport sociale e per tutti riparte da qui: visioni e pratiche capaci di generare salute, entusiasmo e socialità. Su questi presupposti l’Uisp Comitato regionale Calabria e Uisp Comitato territoriale di Catanzaro al progetto nazionale “SportPerTutti: rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid-19”. Il progetto si realizzerà complessivamente in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 Comitati territoriali Uisp, insieme ad altri soggetti del terzo settore, Università e reti associative. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il progetto “SportPerTutti” verrà presentato a Catanzaro Lido, 15 luglio ore 11:30, Hotel Niagara – viale Crotone, 170. La presentazione è organizzata in collaborazione con FTS Calabria e CONI Calabria.

Intervengono: Giuseppe Cosimo Marra, Presidente regionale UISP Calabria; Salvatore Fulciniti, Presidente Comitato Territoriale UISP Catanzaro; Francesco Turrà, Commissione UISP Nazionale politiche per la progettazione; Dott. Antonio Gradilone, Responsabile delle politiche della salute UISP Calabria; Luciano Squillaci, Portavoce FTS regionale; Maurizio Condipodero, Presidente CONI Calabria.

L’azione del nostro Comitato si concentrerà prevalentemente sulle azioni di Living Lab e Mobilità semplice. Quest’ultima, parte dell’azione UISP4SUSTAINABILITY, si svolgerà a Crotone, delegazione di Catanzaro, grazie alla collaborazione con Ciclofficina TR22o. Illustreremo le azioni del progetto SPORTPERTUTTI nel corso della presentazione.

“Il progetto ‘SportPerTutti’ si pone l’obiettivo di rafforzare le reti di iniziative e di collaborazioni sul territorio per sostenere l’accessibilità alla pratica sportiva – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – e per valorizzare il ruolo dello sport sociale nel processo di riattivazione post Covid. Lo sport è sviluppo, sostenibilità, inclusione: dopo il lungo periodo della pandemia, lo sport sociale e per tutti rappresenta un approccio strategico per costruire una società più resiliente e sostenibile, obiettivi legati alle priorità dell’Agenda 20-30 dell’Onu”.