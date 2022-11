Reggio Calabria, il 22 novembre la 14ª Conferenza Annuale per i docenti di inglese

Together again, si torna insieme! Dopo una lunga pausa di 3 anni causa dalla pandemia di Coronavirus, torna a Reggio Calabria la ELT Annual Conference, principale evento di formazione di lingua inglese per i Docenti di tutte le Scuole Statali Primarie e Secondarie. La 14ª edizione della Conferenza Annuale per i Docenti di lingua inglese sarà organizzata da ih BRITISH SCHOOL in collaborazione con Cambridge University Press & Assessment.

L’evento si svolgerà a Reggio Calabria nella giornata di martedì 22 novembre, dalle ore 08:30 alle ore 15:30, presso il Grand Hotel Excelsior. L’ultima edizione, come detto, si è svolta nel 2019. Con la pandemia di mezzo, il mondo è cambiato radicalmente e con esso anche il modo di insegnare. La ELT Annual Conference è l’occasione perfetta per ritrovarsi dal vivo, stare insieme, confrontarsi, arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale, prendere parte a workshops interattivi e riflettere sulla metodologia d’insegnamento.

“La comunità di Docenti che in tanti anni di esperienze insieme si era creata e si confrontava e migliorava di anno in anno, ci è molto mancata in questo periodo di chiusura. E’ ora di tornare a stimolarci e migliorarci a vicenda”, sostiene Patrizia Quattrone, Direttrice della ih BRITISH SCHOOL. “Questi momenti insieme sono un’ottima occasione per continuare ad innovare in un settore come quello dell’Education che è profondamente cambiato negli ultimi due anni”.

La ELT Annual Conference di quest’anno presenterà diverse sessioni in plenaria e altrettanti temi interessanti da affrontare, come l’utilizzo dei dispositivi elettronici nell’insegnamento (Ben Goldstein), idee, metodologie e strumenti per supportare gli studenti nello sviluppo di un vocabolario adeguato ai diversi livelli di competenza (Sarah Ellis) e la possibilità di integrare l’insegnamento dell’inglese con lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali per vivere, studiare e lavorare in un contesto moderno (Lucie Cotterill). Presente anche un breve spazio di approfondimento in merito alle opportunità per gli studenti di internazionalizzare la propria formazione svolgendo una parte della scuola superiore all’estero.

Al termine delle sessioni in plenaria seguirà un pranzo, da condividere insieme, durante il quale sarà possibile scambiare alcune chiacchiere per interagire con i docenti ih BRITISH SCHOOL che presenteranno alcune idee concrete utilizzabili con i propri studenti. Nel pomeriggio toccherà ai workshop. I docenti avranno la possibilità di partecipare a 2 workshop fra i 6 disponibili, al fine di accrescere le proprie competenze professionali. L’argomento dei workshop riguarderà l’insegnamento ai teenagers, l’insegnamento della letteratura, l’insegnamento nella scuola primaria con idee pratiche e attività da utilizzare in classe.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma l’adesione tramite il sito è obbligatoria in quanto i posti sono limitati. Iscrizione alla ELT Annual Conference >

L’ih BRITISH SCHOOL di Reggio Calabria, in qualità di membro associato AISLI, è accreditata dal MIUR per la formazione del personale della scuola. La partecipazione alla Conferenza dà quindi diritto ad un certificato di frequenza valido per l’Esonero Ministeriale.