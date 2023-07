Consiglio Federale, parla Balata: “Reggina? 19 società hanno rispettato le regole”

Il Consiglio Federale tenutosi in giornata, ha stabilito che il Brescia sarà il primo club ripescato con il Perugia in second’ordine, in caso di caselle da riempire in Serie B. Ora c’è da capire se per mettere il punto sulle situazioni di Lecco e Reggina, la Figc attenderà l’esito dei ricorsi al Tar del Lazio o attenderà fino al Consiglio di Stato. Intanto Mauro Balata, consigliere federale e presidente della Lega B, si è così espresso sui due casi spinosi:

“Il Lecco non è una società della Serie B, ma credo che tutto ciò sia una vergogna. Ci atterremo alla decisioni dei Giudici e dei tribunali. Noi abbiamo avuto un’altra vicenda, quella della Reggina, con una tifoseria meravigliosa. 19 società hanno rispettato le regole, forse c’è stata un’anomalia da un’altra parte. Ci sono state delle norme di coordinamento tra le legislazioni sportive e quelle ordinarie, approvate anche in relazione anche alla situazione Reggina. Oggi ci si dice che non vanno bene neanche più quelle, mi sembra davvero troppo. Format a 20 squadre? Siamo graniticamente schierati sul nostro format. Le conseguenze sarebbero devastanti”