Reggina Talk alle 19:00: la corsa playoff e la possibile nuova penalizzazione

Sedicesima sconfitta stagionale per la Reggina, per mano di un Frosinone unico team a piegare gli amaranto sia all’andata che al ritorno. Ottavo posto ancora conservato, anche se giovedì 4 maggio verrà discusso il nuovo deferimento davanti al Tfn per la scadenza federale dello scorso 16 marzo, con ben sette capi d’accusa.

L’ulteriore eventuale penalizzazione sarà inflitta nel campionato in corso, o verrà fatta slittare alla prossima stagione? Forniremo una lettura nel corso di Reggina Talk, in onda oggi martedì 2 maggio considerando il match disputato lunedì sera in Ciociaria. Ospiti Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport nonché Desiderio Garufo, amato ex e fresco protagonista della sua nona promozione in carriera. Live dalle 19:00 sulla pagina facebook del Dispaccio.

p.f.