Reggina, la risposta del Consiglio Federale: “Ordinamento sportivo prevale su norme crisi impresa”

Nessuna apertura da parte della Figc verso il caso Reggina. Oggi il Consiglio Federale presieduto da Gabriele Gravina, ha dato il via libera definitivo a norme ancora più stringenti per l’iscrizione e la partecipazione ai campionati, come fatto intendere anche dall’intervento dell’avvocato Eduardo Chiacchio a Reggina Talk. Di seguito il testo del comunicato stampa, nella parte riguardante il codice crisi d’impresa:

Come anticipato dal presidente Gravina nella riunione del mese di marzo, il Consiglio Federale ha approvato un pacchetto di norme, che incidono sia sulle Noif sia sulle Licenze Nazionali, per conciliare la normativa federale a tutela del valore della competizione sportiva con l’impatto potenziale del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (cosiddetto “Codice della Crisi d’Impresa”), che consente la continuità aziendale sia forma diretta che in forma indiretta. Ravvisata e ribadita la necessità della Federazione di garantire l’equilibrio economico-finanziario dei Club, nella formulazione delle norme, è stata ribadita la specificità dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale, con indicazioni particolarmente stringenti sia in fase di iscrizione ai campionati che nel prosieguo dell’attività gestionale nel corso della stagione sportiva.