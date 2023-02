L’avvocato Benedetto a Reggina Talk: “C’è il rischio deferimento e penalizzazione”

Un concreto rischio di deferimento. La Reggina, senza essere troppo esplicita, nel proprio comunicato ha fatto intendere di ritenere il piano di ristrutturazione debiti un interesse superiore, anche rispetto alle scadenze federali. Per capire quale tipo di provvedimento potrebbe arrivare dagli organi di giustizia in seno alla Figc, l’avvocato Francesco Benedetto ha tirato fuori un precedente nel corso di Reggina Talk:

“Partendo dal presupposto che la proprietà Saladini, la scorsa estate, ha fatto un progetto complesso. Poi che loro avessero un’idea di stralciare tutto o parte del debito, mi sembra un’informazione ragionevolmente circolata. Che questo potesse cozzare con le disposizioni federali è un problema atavico, che c’è da sempre – ha affermato Benedetto – Una soluzione non c’è. Se anche lo Stato ti permette di non pagare dei crediti in attesa di una omologa, la norma federale ti impone di pagarli perché tutela il sistema e quelli che hanno adempiuto”.

Poi l’avvocato Benedetto va al paragone con l’esempio più calzante, quello della Juve Stabia penalizzata di due punti nel 2021: “Il caso della Reggina è particolare, perché ha una richiesta di ristrutturazione depositata. La situazione della Juve Stabia era analoga. Il rischio deferimento e penalizzazione c’è, la discussione avverrà in campo giudiziario. Non si è ottemperato per certo alla scadenza federale. Sono fiducioso sul fatto che sappiano difendersi. In ogni caso, meglio due punti di handicap che andare in una situazione di crisi d’impresa a giugno. Ma evidentemente c’è qualche difficoltà”.