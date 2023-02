L’Italia U21 torna a Reggio dopo 21 anni: a marzo l’amichevole contro l’Ucraina

Un test significativo, di preparazione ai campionati europei. L’Italia under 21 tornerà allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria per affrontare i pari età dell’Ucraina, lunedì 27 marzo 2023. Di seguito la nota emessa dalla Figc:

Prima la trasferta in Serbia, poi la sfida allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria contro l’Ucraina. La Nazionale Under 21 tornerà in campo venerdì 24 e lunedì 27 marzo per le ultime due prove generali in vista della fase finale dell’Europeo, che vedrà impegnati gli Azzurrini a giugno in Romania, in un girone completato da Norvegia, Svizzera e Francia. Il primo dei due test si giocherà in Serbia, a Backa Topola, contro un avversario già incontrato sei volte a livello di nazionali Under 21: il bilancio è di perfetta parità, con due successi per parte e altrettanti pareggi. L’ultimo precedente tra Serbia e Italia è un’amichevole del 27 marzo del 2018, giocata a Karadjordje e vinta 1-0 dall’Italia grazie al gol di Luca Vido.

Tre giorni dopo sarà invece il turno di Italia-Ucraina, con la Nazionale Under 21 che tornerà a giocare a Reggio Calabria a distanza di oltre 21 anni dal match contro la Polonia del novembre del 2001, valido per le qualificazioni all’Europeo e terminato 0-0. Contro i pari età ucraini, invece, ci sono quattro precedenti: tre le vittorie dell’Italia, una dell’Ucraina, con l’ultimo incrocio che risale al marzo del 2013, quando gli Azzurrini vinsero 1-0 in amichevole a Bassano del Grappa grazie alla rete di Ciro Immobile. La Nazionale Under 21 ha conosciuto la scorsa settimana le avversarie della fase di qualificazione all’Europeo del 2025, al via a settembre: gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A con Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia e San Marino. La UEFA ha assegnato l’organizzazione della fase finale alla alla Slovacchia. Una sede, questa, che evoca grandi ricordi, visto che l’Europeo tornerà a giocarsi dove l’Italia vinse il titolo nel 2000 in finale contro la Repubblica Ceca (doppietta di Pirlo).