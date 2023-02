In occasione della gara Palermo-Reggina di domenica 5 febbraio, gli organi preposti non hanno ancora preso una decisione definitiva circa l’accesso dei tifosi amaranto presso il “Renzo Barbera”, ossia sul via libera alla trasferta. Il Gos tenutosi lunedì a Palermo ha demandato la decisione all’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive il quale, riunitosi in giornata, ha a sua volta rinviato il pronunciamento al Casms. Il responso è atteso per la giornata di giovedì.

p.f.