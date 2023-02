Palermo-Reggina, il comunicato dell’Osservatorio: “Individuare adeguati provvedimenti restrittivi”

In attesa del pronunciamento definitivo del Casms circa la possibilità per i tifosi amaranto di andare in trasferta, in occasione di Palermo-Reggina di domenica 5 febbraio, per la medesima gara giunge la seguente comunicazione dell’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive:

Assieme ad altri cinque match di Serie C, D ed Eccellenza, Palermo-Reggina viene rinviato “alle valutazioni di analisi del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi – si legge nella nota – Contestualmente, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici per non fare avviare la vendita dei tagliandi”.