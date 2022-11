Reggina, novità in organigramma: in arrivo il direttore della comunicazione

Non un, ma il. Esiste un ruolo fin qui mai contemplato dalla Reggina nel proprio organigramma, in quasi 109 anni di storia: quello di direttore della comunicazione. Una figura che decida quando, quanto, come e dove parlare. Coordinando e gestendo l’esposizione mediatica.

Per tale ruolo, la Reggina del patron Felice Saladini vuole un professionista di prestigio, carisma e comprovata competenza. Se per la panchina è stato scelto Pippo Inzaghi, che abbiamo definito un top di gamma per la categoria, come direttore della comunicazione si andrà sul Fabio Capello della situazione. Fumata bianca prevista in settimana, sicuramente prima della trasferta di Brescia. Non un, ma il comunicatore per eccellenza.

p.f.