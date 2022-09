Reggina, i provvedimenti del giudice sportivo: il primo squalificato stagionale è Cionek

Il giudice sportivo della Serie B ha reso noti i propri provvedimenti, dopo il quarto turno di campionato. Primo giocatore squalificato in stagione per la Reggina, che per la trasferta di Pisa perde il difensore Thiago Cionek: un turno di stop per il polacco.

La Reggina aveva già avuto la squalifica per il mister Pippo Inzaghi. Si poteva temere un provvedimento più severo, ma il giudice ha comminato un turno per tutti i calciatori espulsi con rosso diretto nell’ultimo turno. Tra questi c’è anche l’attaccante Raul Asencio del Cittadella, che dunque giocherà regolarmente il 17 settembre al “Granillo”.

p.f.