Bimbo di due anni cade dalle scale di casa nel Vibonese: ricoverato in gravi condizioni a Catanzaro

Grave incidente domestico nel Vibonese, dove un bambino di appena due anni è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione.

L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio dai familiari, che hanno richiesto l’intervento del personale del 118. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure al piccolo prima di trasferirlo in codice di massima urgenza all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il bambino sarebbe precipitato nella tromba delle scale dell’abitazione per cause che restano da chiarire.

Gli esami eseguiti nel presidio ospedaliero vibonese avrebbero evidenziato un trauma cranico con frattura del cranio e la frattura della clavicola. Alla luce della gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento in un centro specializzato.

Il piccolo è stato quindi trasportato all’ospedale di Catanzaro, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.