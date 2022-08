Esplosione a Crotone: nave non era al servizio delle piattaforme, in porto per lavori di manutenzione

Non era al servizio delle piattaforme che estraggono metano dal mare l’imbarcazione a bordo della quale si è verificata l’esplosione che ha provocato la morte di tre persone ed il ferimento grave di una quarta. Un altro ferito non sarebbe grave. E’ quanto si è appreso successivamente in ambienti investigativi.

I due indiani e l’egiziano deceduti nello scoppio avevano un’età compresa tra i 40 ed i 26 anni. La persona rimasta ferita, di nazionalità indiana, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Crotone. Le sue condizioni sono molto gravi.

Il natante su cui c’è stato lo scoppio era giunto in porto venerdì scorso e doveva essere sottoposto a lavori di manutenzione.