Esplosione al porto di Crotone, Nesci (FdI): “Sgomento per l’accaduto. Il dramma per le vite spezzate è un dolore che non lascia indifferenti”

“Le notizie giunte poche ore fa sono drammatiche. L’esplosione al porto di Crotone di un container-serbatoio causando la morte di tre persone lascia sgomenti”. Con queste parole il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Denis Nesci esprime costernazione per l’accaduto.

“Tre vite spezzate tragicamente – come hanno riportato le agenzie di stampa – durante alcuni lavori all’interno di un’imbarcazione ormeggiata al porto, e battente bandiera straniera. Non si conoscono ancora le generalità dei membri dell’equipaggio che hanno perso la vita, ma è un dolore – sottolinea Nesci – che non lascia indifferenti e riguarda tutta la Calabria, perché assistiamo ancora una volta, purtroppo, ad episodi funesti verificatisi sul lavoro”.

“Il mio cordoglio per le famiglie delle vittime e una preghiera per il quarto membro dell’equipaggio che sarebbe stato trasportato in ospedale in condizioni critiche” – conclude la nota.