Esplosione nel porto di Crotone, Amalia Bruni: “Tragedia senza precedenti”

“Una tragedia senza precedenti nella nostra Crotone, dove tre persone sono morte e due sono rimaste ferite per lo scoppio di un container su un rimorchiatore che si trovava nel porto. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato all’esplosione. Vittime e feriti sono membri dell’equipaggio di una imbarcazione che batte bandiera straniera. I vigili del fuoco sono intervenuti nel porto di Crotone per l’incendio che è divampato immediatamente a bordo dopo lo scoppio. Non è certo il momento di analisi o polemiche ma solo del silenzio e della vicinanza di tutti noi alle famiglie delle vittime e di quelle dei feriti, tutti stranieri ma il problema della sicurezza sul lavoro resta uno dei temi più importanti e urgenti da affrontare nel nostro Paese. Spero che i feriti che sono stati trasportati in ospedale si riprendano al più presto per ritornare in fretta dalle loro famiglie”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Capogruppo del Gruppo Misto in seno al Consiglio Regionale.