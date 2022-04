I Bronzi di Riace saranno candidati a Patrimonio dell’Unesco: presentati programma e logo per il cinquantennale del ritrovamento

di Claudio Cordova – I Bronzi di Riace saranno candidati a Patrimonio Unesco, come beni, quindi, di valore mondiale per l’umanità. Il Comitato Interistituzionale presieduto dalla Regione Calabria ha presentato le iniziative e il logo per il cinquantennale del ritrovamento dei Bronzi di Riace, avvenuto il 16 agosto del 1972.

Un’occasione. Così viene intesa la presentazione ufficiale. Se sarà effettivamente un rilancio o l’ennesima chance sprecata, solo il tempo lo dirà. L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere a livello regionale, nazionale e estero l’immagine della Calabria. A coordinare il Comitato e il tavolo della presentazione, la vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi. Ma sono numerosi gli enti coinvolti: il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Riace, la Camera di Commercio e l’Università di Reggio Calabria, il Ministero della Cultura e la Sovrintendenza Regionale dei Beni Archeologici.

Opere uniche, i Bronzi di Riace. La cui portata, da sempre, è stata svilita, sottovalutata. Per questo, quindi, il cinquantennale è inteso come un’occasione dai vari partner: “I Bronzi devono rimanere al Museo Archeologico di Reggio Calabria”. Lo hanno detto sostanzialmente tutti: la stessa Giusi Princi, ma anche il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, e il sindaco di Riace, Antonio Trifoli.

L’obiettivo, quindi, è che se ne parli. All’interno del territorio. Ma anche e soprattutto, fuori dal territorio. Il Comitato, infatti, ha elaborato un Piano di promozione, comunicazione ed eventi internazionali, che si concluderanno nel mese di dicembre 2022. Programmati eventi dedicati ai Bronzi di Riace in Texas, Inghilterra, Germania, Francia, con il coinvolgimento delle Camere di commercio estere e delle Ambasciate.

Per quanto concerne il territorio, sono numerose le mostre a cura del Museo Archeologico di Reggio Calabria, che facciano conoscere i patrimoni custoditi al suo interno. I due Guerrieri, infatti, sono solo due dei tesori conservati in riva allo Stretto.

Promozione di EVENTI culturali nel territorio della CITTA’ METROPOLITANA

MOSTRA ARTISTA OBEY “MAKE ART NOT WAR” c/o Palazzo della Cultura Mostra a cura della Metamorfosi Eventi S.r.l. dal 15 aprile al 05 giugno 2022;

MOSTRA “I BRONZI DI RIACE E I MITI DELLA MAGNA GRECIA) c/o Palazzo della Cultura Mostra a cura del Maestro Raffaele De Rosa dal 13 giugno al 5 settembre 2022;

Campagna di diffusione della cultura e dell’arte nella Città Metropolitana di Reggio Calabria: TRAGEDIE GRECHE con il coinvolgimento delle associazioni culturali del territorio;

MOSTRA “MEDITERRANEO” c/o il Palazzo della Cultura Mostra collettiva a cura del direttore artistico Giammarco Puntelli dal 10 settembre al 10 novembre 2022

MOSTRA ARAZZO ANANIAS E SAPHIRA Mostra itinerante di una arazzo di Raffaello presso il Marc a cura della Diocesi di Locri Gerace dal 6 settembre al 6 ottobre 2022

ANIMAZIONE TERRITORIALE dedicata ai Bronzi nel corso degli eventi già programmati dalla Città Metropolitana: Feste Mariane, Roccella Jazz, Caulonia tarantella festival, Varia di Palmi, Concorso Metropolitano Francesco Cilea, I Tesori del Mediterraneo, Traversata dello Stretto, Raduno nazionale Vespa Club, Premio letterario Reghium Julii;

PROMOZIONE DI EVENTI culturali e scientifici ludici e artistici che interesseranno particolarmente i comuni di Reggio Calabria e Riace, per il 16 agosto in occasione del giorno del ritrovamento dei Bronzi.

Attività di divulgazione storico – culturale

GRAN GALÀ ” I BRONZI DI RIACE A VIENNA, Settembre 2022 – Ambasciata Italiana a Vienna

MOSTRA REGHION KIOSK. La Piazza, il Museo, la Città. Ottobre 2022 – Università Mediterranea di Reggio Calabria

REALIZZAZIONE DEL VOLUME ILLUSTRATO “BRONZI DI RIACE – 50 anni” A cura di: Comune di Reggio Calabria e Città Metropolitana, in collaborazione con il Touring Editore ed il Museo Archeologico di Reggio Calabria. Data di consegna prevista: 30 giugno 2022

CAMPAGNA DI SCAVI PIAZZA GARIBALDI con cantiere didattico e di studio scientifico

SEMINARIO INTERNAZIONALE sul tema «Architettura/ Archeologia: Il progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio storico» Settembre 2022 – Riace e Reggio Calabria

Ma, come sostenuto da tutti, le attività non dovranno essere sganciate dal territorio. Ma, anzi, perfettamente integrate con esso, nelle sue varie componenti. A cominciare dalle scuole. Per questo la Regione Calabria ha stanziato oltre un milione di euro per gli istituti scolastici calabresi con meta privilegiata la Città Metropolitana di Reggio Calabria, su pacchetti turistici integrati elaborati da operatori turistici qualificati.

Il nodo trasporti

Insomma, l’obiettivo è che Reggio Calabria diventi una meta per vedere i Bronzi. Ma, in tal senso, è fondamentale potenziare il sistema trasporti, interno ed esterno. Sul tema degli aeroporti, la vicepresidente Princi ha rivendicato il lavoro svolto dalla Giunta Regionale presieduta da Roberto Occhiuto con l’acquisizione del 70% delle quote della Sacal. Attraverso questo passaggio, la vicepresidente della Regione è convinta che già nel breve periodo si possa arrivare a eliminare le limitazioni che hanno fin qui frenato lo sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto, con l’arrivo, per esempio, delle compagnie low cost.

Ma anche il trasporto cittadino, come sottolineato dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, e dal vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, sarà potenziato.

Il Comune di Reggio Calabria attiverà i seguenti servizi:

Video mapping animato effetto 3d su palazzi istituzionali presenti nella Città

Intensificazione delle corse del bus cabrio

Servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica nella Città

Progetto Sunoicheo – animazione del circuito delle aree archeologiche con visite guidate

Le attività economiche

Nelle idee del Comitato c’è poi la volontà di coinvolgere i soggetti economici del territorio. La Camera di Commercio di Reggio Calabria, presieduta da Antonino Tramontana, ha coordinato i lavori dei club di prodotto per la costruzione di pacchetti turistici dedicati ai Bronzi. Sono 20 gli itinerari di varia durata, resi già disponibili, dedicati ai Bronzi di Riace e finalizzati a far conoscere le grandi ricchezze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio reggino.

Il presidente Tramontana ha annunciato che diversi chef e diversi barman stanno già lavorando per creare dei menù tipici del territorio e dei cocktail dedicati al ciquantennale del ritrovamento dei Bronzi. Così come è in atto il coinvolgimento delle aziende vinicole e dei birrifici. La parola cardine è “brandizzazione”. La Camera di Commercio promuoverà inoltre, in collaborazione con associazioni di categoria, consorzi di tutela, consorzi di associazioni tra produttori di beni identitari del territorio metropolitano di Reggio Calabria (a titolo esemplificativo, prodotti tipici enogastronomici, prodotti dell’artigianato artistico, ecc.) Eventi che abbiano la finalità di valorizzare la ricorrenza del cinquantenario dei Bronzi di Riace. “Le attività ristorative saranno invitate a promuovere anche la somministrazione di preparazioni enogastronomiche identitarie del territorio, dedicate all’evento” dice ancora Tramontana.

NOTTI D’ESTATE AL MArRC. A partire dal 2 luglio e per tutta l’estate riprenderanno le aperture serali per tre ore in continuità, ogni giovedì e sabato dalle 20.00 alle 23.00

Il cinquantennale, quindi, è visto come quel momento di svolta per far conoscere i Bronzi fuori dal territorio locale. In tal senso, la Regione ha già predisposto la proiezione delle statue dei Guerrieri sui video-wall di importanti stazioni ferroviarie, come quelle di Milano e Roma, ma anche sugli schermi degli aeroporti italiani. Tutto dovrebbe partire da maggio e andare fino a dicembre, per far parlare delle statue per tutta la durata del 2022. Su questa linea si inquadra anche la partnership con il Giro d’Italia di ciclismo, che partirà proprio a maggio e con il Salone del Libro di Torino, che si terrà dal 19 al 23 maggio. Celebrazioni che si dovrebbe concludere nel mese di dicembre con l’opera lirica capolavoro di Francesco Cilea, “Adriana Lecovreur”. Interpreti principali: Maria Agresta, reduce dalla Scala di Milano con la stessa opera e Michele Fabiano, tenore di fama internazionale, peraltro originario di Scilla.

E tutto culminerà con la candidatura dei Bronzi di Riace a Patrimonio dell’Unesco. Affinché il 50ennale non sia l’ennesima occasione sprecata.