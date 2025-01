Reggina, il saluto definitivo di Assumma: “La maglia amaranto va sempre tutelata”

Rescissione in vista per Tobia Assumma, dopo il burrascoso esonero da allenatore della Reggina Juniores. Con un post sui propri social, il tecnico ha inteso distendere gli animi. Probabile che il passaggio sia propedeutico ad una prossima tappa professionale per il tecnico reggino. Di seguito, il testo del post:

Io credo che sia necessario sapere andare oltre, disinnescare le tensioni, quando in gioco ci sono affetti importanti, pezzi di cuore.

Il mio percorso professionale seguirà altre strade ma non posso esimermi – ne sono moralmente obbligato essendoci in ballo i colori amaranto – dal salutare la Reggina 1914 con il solito trasporto che va al di là di qualsivoglia incomprensione, pur non essendo mai mancato il rispetto professionale ed umano verso la Società, cui sarò grato per il prestigioso incarico affidatomi ad inizio stagione.

La maglia amaranto – che porto e porterò per sempre tatuata sul mio cuore – va tutelata sempre ! Sono certo, che l’intero ambiente saprà essere compatto nel creare le condizioni necessarie per raggiungere l’obiettivo da tutti noi auspicato.

Un pensiero speciale ai miei ragazzi, cui auguro un radioso futuro sportivo ed umano.

Forza Reggina.

Sempre.