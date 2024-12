Corigliano-Rossano, scelta dalla CEV come sede dei campionati europei under 18 del beach volley

Corigliano-Rossano è sempre più la casa del beach volley, lo testimonia la scelta che la CEV – Confederazione europea di pallavolo – ha fatto nel decretare la città calabrese come sede dei futuri campionati europei under 18 di beach volley. Arriva, così, un’altra conferma dopo aver ospitato con successo le tappe del Future del Beach Pro Tour 2023 e 2024. Corigliano-Rossano tornerà protagonista diventando scenario e teatro a questo nuovo e importante evento dedicato al beach volley giovanile. La manifestazione metterà in palio la qualificazione ai Campionati Mondiali Under 19 in programma nel 2026. Negli ultimi Europei Under 18, disputati a Kachreti (Georgia) a metà luglio scorso, l’Italia ha conquistato una splendida medaglia d’oro con la coppia composta da Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg.

I giocatori più giovani, quelli della fascia d’età U18 si sfideranno per medaglie e gloria dall’11 al 14 settembre 2025.

Insieme all’ Europeo Under 18, la CEV ha ufficializzato anche la rassegna continentale Under 20, manifestazione in programma dal 21 al 24 agosto presso il Parque Deportivo Puerta de Hierro di Madrid (Spagna). L’evento tornerà dunque in Spagna per la prima volta dopo l’edizione del 1999, svoltasi a Finestrat. La sede e le date dei Campionati Europei Under 22 saranno invece presto ufficializzate dalla CEV.

Ciascuna rassegna continentale vedrà la presenza di ben trentadue squadre (tabellone femminile e tabellone maschile); tutti gli eventi saranno preceduti all’inizio della stagione dai Tornei di Qualificazione “zonali”.

«L’organizzazione degli europei under 18 di beach volley – ha dichiarato Costantino Argentino, assessore al Turismo e alla promozione del territorio con delega allo Sport – è come, si dice, un onore ed un onere per la nostra città. Un onore perché conferma come questa città sia sempre di più casa dello sport, specie per la pallavolo ma non solo, con i successi nell’organizzazione delle tappe del Beach Pro Futures. Un onere perché ci teniamo particolarmente a fare bene e a continuare nel solco delle manifestazioni precedenti che ci hanno portato lustro e ci hanno fatto scegliere dalla CEV come sede europea di una manifestazione così di prestigio. Continua, contemporaneamente, quel percorso di destagionalizzazione tramite gli eventi che questa amministrazione sta portando eventi e che stanno rendendo Corigliano-Rossano una località sempre più ricettiva per avvenimenti di ampio respiro internazionale».

«Un’altra bella notizia, un altro risultato di un lavoro sul quale abbiamo creduto negli anni – ha commentato il sindaco Flavio Stasi – La nostra città è una città di sport, qui sono nati e cresciuti grandi campioni della pallavolo come Lavia e Laurenzano, siamo Bandiera Azzurra della Fidal, organizziamo importanti eventi, dalla Corri e Cammina alla CoRo Half Marathon, qui abbiamo fatto e stiamo realizzando interventi per gli impianti sportivi e sappiamo quanto lo sporta sia una leva per la valorizzazione del territorio e la promozione di valori positivi. Adesso le nostre spiagge saranno l’arena europea del beach volley in cui tanti giovani under 18 si contenderanno il premio più ambito, l’oro continentale. Come sindaco sono orgoglioso di questa notizia e di essere stato investito di questa bella responsabilità e stiamo già lavorando per accogliere a meglio le trentadue squadre femminili e maschili».