Traffico di droga sull’asse Sicilia-Calabria: gli arrestati [NOMI]

Gli arrestati stamani dalla Finanza a Messina per spaccio di droga che si trovano in carcere sono Francesco Cuscinà, 72 anni, Giovanbattista Cuscinà, 43 anni, Nicola Mantineo, 41, Viviana Di Blasi 36, Maria Cacopardo, 72, Bruno Gioffrè, 32, Antonio Pelle, 39, Tiziana Mangano, 43, Pietro Squadrito, 49, Francesco Spadaro 43, Gianluca Siavash, 33, Deborah Manadini, 42, Davide lo Turco, 42, Alessia Maccarone, 33, Saverio Maisano, 27, Antonio Zaccuri, 31, Pasquale Mollica, 22, Litterio Geraci, 21, Mario Bonaventura, 27, Umberto Suraci, 51, Antonio Suraci, 37, Daniele Sulas, 32, Francesco Alatri 40, Davide Stroncone, 40, Graziano Castorino,48, Giuseppe Castorino, 31, Giuseppa Di Amico Giando 40, Maurizio Papale, 53, Giovanni Vezzosi, 52, Giampaolo Scimone, 34, Calogero Rolla, 50, Filippo Bonanno, 41, Rosa Bonanno, 45, Natale Viola, 49, Maurizio Trifirò, 51, Carmelo Lo Duca,21, Salvatore Lo Duca, 45, Benedetto Mesiti, 44 anni, Michele Fusco, 34 anni, Daniele Giannetto, 44, Alessandro Buonasera, 35, Antonio Alessandro, 35, Giuseppe Abate, 29, Carmelo Menoti, 35, Francesco Giuffrida, 47, Francesco Musolino, 33, Giovanni Calarese,23, Salvatore Chiarenza, 32. Agli arresti domiciliari sono finiti Silvia Sanò, 27, Biagio Romeo, 45, Christina Fengid, 30 anni, Angelo Arancio , 21 Carmelo Arancio, 23, Pietro Russo, 32 Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per Nunzio Pantò, 58, Santo Sarnataro, 57, Claudio Rotondo, 41, Giuseppe Galli 39, Emanuele Bonasera, 24 Antonio di Blasi, 26, Giuseppe De Francesco, 61.