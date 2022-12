Loizzo a Baldino su decreto Calabria: “Polemiche sterili, ospedali saranno riconvertiti “

“Ho già risposto in aula alla collega Vittoria Baldino sottolinenando come le sue polemiche fossero sterili.”

Lo afferma l’on. Simona Loizzo, deputato della Lega e relatrice in aula del decreto Calabria.

“Baldino para di 18 ospedali chiusi ma tutti gli ospedali saranno riaperti e riconvertiti – dice Loizzo – come ho precisato nella risposta in aula in sua assenza.”

“Mi preme ricordare che, prima del novembre 2021, era stata negata al Presidente della Regione anche a Mario Oliverio, la possibilità di essere commissario del piano di rientro. Nell’ultima legislatura il Movimento cinquestelle, di cui l’on. Baldino fa parte, è stato sempre al governo e ha nominato una marea di commissari che non hanno prodotto nulla per la sanità calabrese che oggi, invece, grazie ad Occhiuto, sta cambiando volto”. Ha concluso Loizzo.