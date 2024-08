Recital del pianista Gabriele Strata all’Auditorium Santa Chiara di Tropea

Lunedì 2 settembre 2024, organizzato dall’Associazione Tropea Musica e AMA Calabria, avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara alle ore 22,00 un recital del pianista Gabriele Strata realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’Assessorato Regionale alla Cultura, del Comune di Tropea e del CIDIM nell’ambito del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo realizzato con la collaborazione dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e l’Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola

Gabriele Strata si sta imponendo nel panorama musicale come uno dei pianisti più interessanti della sua generazione. Nel 2018 si aggiudica il primo premio unanime alla XXXV edizione del Premio Venezia, in occasione del quale riceve la Targa del Presidente della Repubblica e la Medaglia della Presidenza del Senato. Nel 2021 il comitato scientifico della Fondazione Teatro la Fenice gli conferisce lo storico premio “Una vita nella musica, giovani”. Nel 2023 si aggiudica il primo premio e premio del pubblico al concorso pianistico internazionale di Rio de Janeiro. Riconosciuto come “Un talento dalla sensibilità straordinaria e dalla tecnica perfetta” (Il Sole 24 Ore), si esibisce con regolarità in palcoscenici prestigiosi in Italia e all’estero, quali la Berliner Philharmonie con la Deutsches Symphonie-Orchester, il Barbican Centre e Cadogan Hall di Londra, il Teatro La Fenice di Venezia con l’Orchestra del Teatro La Fenice, la St. David’s Hall di Cardiff con la Cardiff Philharmonic Orchestra, il National Centre for Performing Arts di Mumbai con la Symphony Orchestra of India, collaborando con direttori quali Umberto Benedetti Michelangeli, Roberto Tibiriçá, Baldur Brönnimann, Andreas Wittmann, Michael Bell, Hans Richter. Con un repertorio che spazia dal Barocco alla musica contemporanea, ha tenuto recital in alcune delle sale da concerto più rinomate, fra cui la la Wigmore Hall di Londra con un recital definito “Di una creatività perfetta” (Crepuscular Musings), la Royal Concertgebouw di Amsterdam, Sala Cecilia Meireles a Rio de Janeiro, Sala Verdi a Milano per la Società del Quartetto, la Laeiszhalle di Amburgo per lo Steinway International Piano Festival, la Philharmonic Hall di Bratislava, il Ravello Festival. Sue esecuzioni sono frequentemente trasmesse su Rai Radio 3 e Sky Classica HD. Si esibisce regolarmente in formazione cameristica, fra le altre, alla Wigmore Hall e Milton Court Concert Hall di Londra, al Lincoln Center di New York, Sala Puccini a Milano, ed ha ese- guito in anteprima opere del candidato all’Oscar Thomas Newman e della finalista al Premio Pulitzer Kate Soper. Formatosi nelle scuole pianistiche di Boris Berman e Benedetto Lupo, a soli 19 anni consegue il Master of Music e il Master of Musical Arts presso la prestigiosa Yale University, nel 2023 l’Artist Diploma presso la Guildhall School of Music di Londra e il diploma presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma ottenendo il massimo dei voti, lode e la menzione d’onore conferita a un solo altro pianista nella storia dell’Accademia. È stato inoltre selezionato dall’Accademia Chigiana per prendere parte al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, iniziativa istituita in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica.

Il giovane ma già affermatissimo virtuoso a livello internazionale eseguirà alcuni celebri brani di Fryderyk Chopin e la Grand Sonata op.37 in sol maggiore di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.