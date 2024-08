Torna “Il Pianoforte Romantico” di Emilio Aversano nell’ atmosfera magica di Tropea con la musica classica di “Armonie della Magna Graecia”

Prosegue l’estate musicale di Tropea con le proposte del Festival “Armonie della Magna Graecia” diretto da Emilio Aversano, pianista che ha suonato nei più prestigiosi teatri e Sale italiane ed europee, dalla Scala al Musikverein, e prossimo all’ esordio nella Stagione da camera dell’ Accademia di S. Cecilia di Roma.

Lunedì 19 agosto alle ore 22, nella tradizionale cornice di Palazzo Santa Chiara, Aversano dedica il programma d’esecuzione principalmente al “poeta del pianoforte” Fryderyk Chopin, compositore che più di ogni altro è riuscito a far trasparire da questo strumento tutto il proprio estro compositivo.

Giovedì 26 agosto sempre a Palazzo S. Chiara a Tropea, protagonista della serata sarà il Quartetto “MAGNA GRAECIA”, composto da Manuel ARLIA (violino I), Debora FUOCO (violino II), Giuliana CAMMARIERE (viola), Francesco VALENZISI (violoncello). In programma, musiche di A. DVORAK (Quartetto americano) e D. Shostakovic (Quartetto No.8 op.110).

Il Quartetto Magna Graecia è un gruppo cameristico di recente formazione che unisce quattro giovani talenti del Sud Italia. Dopo aver studiato in contesti prestigiosi, sia in Italia che all’estero, il gruppo si è consolidati in virtù di una passione comune per la continua ricerca nella prassi esecutiva. Attualmente esegue numerosi concerti in importanti sale da concerto, collaborando con diversi solisti di fama internazionale, tra cui il M° Emilio Aversano, ideatore e promotore del gruppo cameristico.

Infatti, insieme ai tanti artisti internazionali in cartellone, tra i protagonisti della stagione concertistica 2024 anche molti giovani talentuosi strumentisti di origine calabrese, che continueranno a incantare il pubblico della Costa degli Dei anche nei mesi a seguire.

Il 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐴𝑅𝑀𝑂𝑁𝐼𝐸 𝐷𝐸𝐿𝐿𝐴 𝑀𝐴𝐺𝑁𝐴 𝐺𝑅𝐴𝐸𝐶𝐼𝐴 2024 ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑃𝐴𝐶 2014/2020 – 𝐴𝑠𝑠𝑒 𝑉𝐼 𝐴𝑧. 6.8.3. 𝐴𝑣𝑣𝑖𝑠𝑜 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 2024.