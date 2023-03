Il duo Arlia – Paolillo in concerto all’Auditorium Santa Chiara di Tropea

Domenica 26 marzo 2023 alle ore 18,00 avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara di Tropea un concerto del duo composto dal violinista Manuel Arlia e dal pianista Daniele Paolillo. La manifestazione, organizzata congiuntamente da AMA Calabria e l’Associazione Tropea Musica con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02, vede impegnati due artisti calabresi che si stanno sempre più affermando nel panorama nazionale del settore.

Manuel Arlia si è diplomato in violino presso il Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza con il M° Sergio Messina, con il massimo dei voti. Presso lo stesso conservatorio ha conseguito il biennio di secondo livello sotto la guida del M° Luigi De Filippi, con la votazione 110/110 e lode. Ha seguito corsi di perfezionamento e masterclass di formazione orchestrale con i Maestri George Monch, Francesco Manara e Alina Kommisarova. A giugno 2015 è finalista di audizione nell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti, con la quale ha partecipato a numerose tournée in Italia e all’estero (Finlandia, Oman, Giappone, Francia, Austria, Slovenia, Lettonia). Ha suonato nell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Ha conseguito il Master di I livello in Quartetto d’Archi presso il Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano con la votazione 110/110 e LODE, sotto la guida del M° Andrea Repetto. Si esibisce con il Quartetto Merini e il Dionysius Piano Trio. Da marzo a giugno 2022 è stato Professore d’Orchestra presso il Teatro Massimo di Palermo, e ad ottobre 2022 è idoneo per il profilo violino di fila presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Daniele Paolillo si è diplomato con Alessandra Brustia presso il Conservatorio di Vibo Valentia col massimo dei voti, lode e menzione. Ha conseguito il Biennio di Pianoforte solistico presso il Conservatorio di Cesena, il Biennio di Pianoforte ad indirizzo cameristico presso il Conservatorio di Bolzano con lode e menzione, il Diploma presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, dove ha studiato per diversi anni con Franco Scala, Enrico Pace e Riccardo Risaliti. Ha vinto numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali, a 16 anni ha vinto il Premio Nazionale delle Arti, a 18 è stato tra i sei semifinalisti al Concorso “J. S. Bach” di Lipsia, ed è stato finalista al prestigioso concorso Ferruccio Busoni 2017 e al concorso “J. S. Bach” di Wurzburg 2022. Ha suonato da solista, in formazioni cameristiche e con l’orchestra in varie città italiane e all’estero (Germania, Austria, Spagna, Giappone, USA). Ha suonato in diretta alla Radio Vaticana, e ha inciso in prima assoluta il Concerto per pianoforte di Lodi Luka per l’etichetta Accademia 2008.

Il programma che i due giovani artisti presenteranno a Tropea comprende opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Fritz Kreisler, Camille Saint-Saëns e Robert Schumann.