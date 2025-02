Il cantautore reggino Michelangelo Giordano porta a Sanremo il suo messaggio di pace

Sanremo, nel bene e nel male, è una nota sempre presente nel cammino artistico del cantautore Michelangelo Giordano. Basti ricordare il suo accesso in finale, ad un passo dal grande palco dell’Ariston, durante le selezioni di Sanremo Social 2012, con la partecipazione allo show televisivo di Gianni Morandi su Raiuno; poi nel 2014 l’esperienza amara ad Area Sanremo, durante la quale gli fu negato l’accesso al Festival di Sanremo, nonostante i voti meritevoli della commissione di valutazione presieduta dal noto cantante dei Pooh Roby Facchinetti; un’esclusione che indignò stampa e TV con due importanti inchieste giornalistiche di Striscia la Notizia e Report. Oggi, Michelangelo Giordano, tornerà a Sanremo con un messaggio di pace e d’amore in contrapposizione ad ogni conflitto e guerra, nella piena consapevolezza che ognuno, nel suo piccolo, può dare un grande contributo al mondo. Proprio per questo, tra le varie proposte che Michelangelo Giordano presenterà a Radio e TV, ci sarà la canzone “Piovono bombe”; un brano che sembra quasi un romanzo ambientato in luoghi di guerra, il dramma del conflitto armato visto attraverso gli occhi di due persone che si amano e, nell’amore, cercano la forza ed il coraggio di vivere e resistere sotto un cielo di bombe. Degno di nota anche un altro brano che il cantautore calabrese presenterà dal vivo a Sanremo intitolato “La mia storia”; una canzone estremamente autobiografica che racconta un vissuto difficile, tormentato, fatto di dolore, di violenza ma, allo stesso tempo, un brano carico di energia positiva nonostante le avversità a cui la vita ci sottopone. Un tuffo tra le fiamme dell’inferno da cui si può risalire con forza, determinazione e coraggio perché, come canta Michelangelo Giordano sul finale di questa canzone, nonostante tutto “il cielo è ancora sopra di me”…un ottimo incentivo, soprattutto in questo periodo storico, per restare in piedi e nutrire la speranza.

Gli impegni artistici, a Sanremo, inizieranno per Michelangelo Giordano il 13 febbraio, dal mattino, con intervista e live acustico presso la sede sanremese di “One Minute TV” e continueranno, nel pomeriggio, sul palco di “Radio 4 You TV”, nel cuore della città di Sanremo, dove Michelangelo Giordano presenterà alcuni brani dal vivo. Seguirà un’intervista con “Suit Radio” e poi la diretta serale con RadioTV Touring. Le varie esibizioni potranno essere seguite sul digitale terrestre ed in streaming sui canali digitali delle relative Radio e TV, oltre che sui canali social di Michelangelo Giordano.