La “The Sparkling Diamonds” torna in scena il 28 febbraio 2025 al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria con l’intramontabile storia di Peter Pan

La magia dell’ “Isola che non c’è” prenderà vita il 28 Febbraio al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, nell’ambito della prima rassegna teatrale organizzata dal Maestro Roberto Caridi, con il Musical ispirato alla celebre storia di PETER PAN messo in scena dalla ASD e culturale “The Sparkling Diamonds”, diretto da Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi, realtà che da anni è un punto di riferimento in città per la promozione della cultura e dell’arte, con un’attenzione particolare ai talenti del territorio.

L’affascinante mondo di Peter Pan, Wendy, Capitan Uncino, e gli altri personaggi verrà rappresentato con un adattamento teatrale curato dallo staff della “The Sparkling Diamonds”:

Regia e coreografie: Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi

Direzione vocale: Rosamaria Scopelliti

Acting Coach: Cinzia Messina

Aiuto regia: Cinzia Monorchio e Luca Lacava

Lo spettacolo regalerà un’esperienza multisensoriale grazie alle musiche coinvolgenti di Edoardo Bennato, alle spettacolari coreografie, ai costumi ed alle scenografie curate dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Un evento imperdibile che promette di incantare spettatori di tutte le età che verranno proiettati in un un’avventura senza confini, dove il coraggio, l’amicizia e la fantasia sono i protagonisti assoluti.

La giornata inizierà con due matinée dedicati alle scuole mentre alle 21:00 il sipario si aprirà anche per il resto del pubblico.

Non mancate, l’appuntamento è per venerdì 28 Febbraio al Cine Teatro Odeon: un viaggio da fare insieme ai protagonisti della “The Sparkling Diamonds” per andare alla scoperta di un mondo dove non si cresce mai, l’immaginazione vola libera ed ogni sogno è possibile!