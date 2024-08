Alessandra De Pascalis in “Me vedo co uno” a Rosarno e a Locri, il 29 e 30 agosto

Continuano a Rosarno e a Locri le rassegne teatrali curate e dirette da Domenico Pantano, che stanno regalando al pubblico calabrese autentici momenti di grande spettacolo.

A calcare i palcoscenici delle due cittadine questa volta è Alessandra De Pascalis in “Me vedo co uno”, giovedì 29 agosto, alle ore 21.30, all’Anfiteatro di Rosarno, e venerdì 30 agosto, ore 21.30, alla Corte del Palazzo di Città di Locri.

La poliedrica attrice, volto noto del cinema e della televisione, si esibisce in una pièce già vincitrice del Roma Comic Off, insieme a Federico Pappalardo e Francesco Lappano, scritta e diretta da Alessandro Carvaruso, musiche a cura di Giovanni Zappalorto, produzione Artisti Beremberg.

Una divertente messa in scena che racconta le difficoltà di relazione tra uomini e donne, un’opera che si muove tra i toni comici e una certa riflessione.

La vivace e coinvolgente Alessandra De Pascalis interpreta brillantemente 5 personaggi diversi che parlano dello stesso argomento: l’atteggiamento degli uomini nelle vicende d’amore. Personaggi esasperati, che raccontano le loro avventure, donne apparentemente ridicole e grottesche, uomini dalla scarsa sensibilità e inadatti, in una serie di aneddoti esilaranti, molto vicini alla realtà comune. Storie che si alternano a canzoni cantate, ballate e suonate dal vivo. Proiezioni che creano momenti di magia, su cui il danzatore crea immagini evocative, che fanno da sfondo a uno spettacolo brillante al cui interno sono presenti anche momenti di verità.

Una esibizione eclettica per l’attrice romana, che canta e balla sul palco, perfettamente a suo agio in tutti i ruoli che l’autore e regista ha sapientemente cucito, in uno spettacolo che ha riscosso grande successo di pubblico nelle sue varie tappe in tutta Italia.

La direzione artistica di Domenico Pantano si conferma vincente nelle sue scelte, in grado di accompagnare gli spettatori nei vari generi del teatro contemporaneo, portando grandi nomi e apprezzati eventi nelle location calabresi.

Il primo appuntamento, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Rosarno e in collaborazione con l’Associazione Virtus Rosarno, fa parte del programma dell’Anfiteatro Comunale di Rosarno, ideato e curato dall’Associazione T.C.A. Teatri Calabresi Associati (Circuito Regionale Teatrale Calabrese), candidato al co-finanziamento da parte della Regione Calabria, Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024”.

A Locri lo spettacolo rientra nella XXXI Stagione teatrale della Locride, ideata e curata dal C.T.M. Centro Teatrale Meridionale, sempre per la direzione artistica di Domenico Pantano, e col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Locri, candidato al co-finanziamento da parte della Regione Calabria, Avviso “Eventi di Promozione Culturale 2024”.