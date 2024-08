Stasera Rocco Papaleo a Reggio Calabria con “Pierino e il lupo”

Serata ricca di musica, racconti, risate e sorrisi questa sera, per il quinto spettacolo in cartellone del Cilea Liric & Classic Music Festival in riva allo Stretto, presso l’Arena Ciccio Franco con inizio sempre alle ore 21.30.

Protagonista e ospite d’eccezione del Festival il grande attore e regista lucano Rocco Papaleo, volto noto ai più ed attore dall’alto tasso di gradimento in tutte le fasce d’età, fortemente voluto dal Direttore Artistico del Festival il M° Alessandro Tirotta che per l’occasione sarà anche direttore musicale alla testa dell’energica Orchestra del Teatro Cilea, che si è ben fatta notare nelle serate trascorse in repertori operistici differenti e variegati. A Papaleo dunque il compito di dare voce ai personaggi e alla storia più famosa del teatro in musica, quella appunto del compositore russo Sergej Prokofiev. Nella prima parte repertorio brillante sinfonico ed operistico dal repertorio francese con la musica di George Bizet.

Un ringraziamento costante da parte della Direzione Artistica, condivisa però ampiamente dal pubblico presente a tutti gli spettacoli va al Sindaco Giuseppe Falcomatà per la determinazione nell’aver voluto il Festival e per essersi anche messo in gioco nella serata di ieri sera con l’attrice Elda Alvigini, dopo un concerto meraviglioso, in un percorso di Stand Up Comedy proprio sull’opera lirica e Giacomo Puccini, per poi chiudere, con chiara emozione dell’Alvigini, sull’empatia e il trasporto emotivo che solo il mondo dell’opera lirica può trasmettere, dichiarandosi, da “ex ignorante” nuova sostenitrice del meraviglioso mondo della lirica, quello che tutto il mondo ci invidia ed emula. Anche il consigliere Filippo Quartuccio, sempre presente e primo sostenitore, sul palco per scherzare col sindaco sul tema, dopo aver assistito al concerto di cui rimarchiamo l’eleganza e la raffinatezza.

Dunque a stasera per il grande evento con Rocco Papaleo e “Pierino e il lupo”, per una serata ricca di musica ma leggera e scherzosa.

Tutti i concerti sono promossi dal Comune di Reggio Calabria e finanziati con i fondi PN Metro Plus 21-27 Distretto Culturale e turistico della città di Reggio Calabria, Coesione Italia, cofinanziato dall’Unione europea.