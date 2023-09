18° Stagione concertistica Orchestra Teatro Cilea: al via gli appuntamenti autunnali

L’Orchestra del Teatro “F. Cilea è ben lieta di annunciare i primi tre appuntamenti della stagione

autunnale 2023. Nell’attesa della riapertura del Teatro Cilea prevista per metà Novembre, l’OTC

invita la cittadinanza e gli amanti della musica classica e lirica al Teatro Zanotti Bianco per tre

spettacoli da non perdere.

Si inizia Domenica 15 Ottobre con un solista d’eccezione, l’oboista francese Fabien Thouand,

primo oboe dell’Orchestra di Santa Cecilia e del Teatro alla Scala di Milano, per la direzione di

Alessandro Tirotta, direttore principale dell’Orchestra del Teatro Cilea. In programma sei concerti

per oboe e orchestra di Antonio Vivaldi RV447 RV453 RV454 RV455 RV461 RV462 e la Sinfonia

“Al Santo Sepolcro” RV169.

Domenica 5 Novembre sarà invece la volta sul podio del Direttore Giovanni Pompeo, alla guida

dell’OTC in un programma tutto Mozart: si inizia con l’Ouverture “Lucio Silla” K135, per

affrontare le meravigliose note del concerto per clarinetto ed orchestra KV622 con solista Michele

Giovinazzo, conclude il programma la celebre sinfonia K543 n° 39 in Mib.

Terzo appuntamento con la grande orchestra Domenica 19 Novembre con un programma

variegato. Nella prima parte verrà eseguito il Concerto per violino ed orchestra in Re min MWW

O3 di F. Mendellsohn, solista Pasquale Faucitano. La seconda parte invece vedrà in scena gli

intermezzi buffi di G.M. Orlandini “Serpilla e Bacocco” interpretati da Chiara Tirotta

(mezzosoprano) e Raffaele Facciolà (baritono), il tutto per la Direzione musicale di Maurizio

Colasanti. Quest’ultimo evento in collaborazione con l’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico

nell’ambito del ReggioFest2023 cultura diffusa, a confermare la sinergia propositiva tra le due

strutture musicali storiche della città. T