“Fuori tempo, io”, il singolo del reggino Alessio Alì disponibile dal 31 marzo: un viaggio alla riscoperta degli anni ’80

Con il singolo “FUORI TEMPO, IO”, disponibile su tutti i digital stores dal 31 marzo, Alessio Alì ci trascina indietro nel tempo di quarant’anni, periodo nel quale, all’interno del brano, l’artista si diverte a girovagare “oggi sto bene pure io, sarà che questo tempo fuori tempo infatti non è tempo mio, sarà che qui nessuno mi ha mai visto e mi diverto pure io”.

Un pezzo in cui emerge vivido il desiderio di tuffarsi in uno spicchio di passato che, da sempre, affascina particolarmente Alessio Alì “vorrei rivivere tutti i calci a quei palloni, tutti i batticuori”. “Mi è sempre piaciuto e soprattutto mi ha sempre attirato lo stile che ha caratterizzato gli anni ’80. Secondo me anche tuttora, nel mondo musicale, consapevolmente o non, prendiamo molto ispirazione da quel periodo. Se dovessi definire il brano, direi che è stato un flusso di immagini molto spontaneo che ha avuto origine mentre stavo tranquillamente parlando con mia mamma. Lei mi raccontava le esperienze e le atmosfere di quegli anni e io provavo a musicarle, in seguito ovviamente ho definito e concluso il testo del singolo, però la prima strofa ha avuto origine proprio lì, sul divano di casa mia.”

Con queste parole Alessio Alì racconta il processo creativo di “FUORI TEMPO, IO”.

Caratterizzato da un entusiasmo e un coinvolgimento che delinea l’intero universo musicale

dell’artista, “FUORI TEMPO, IO”, che vede la produzione di Kaelo, ha un sound che si ispira

molto agli anni ’80, con qualche sfumatura retrò, senza abbandonare quella modernità che lo rende del tutto attuale. Proprio queste stesse sonorità, andranno a comporre anche il progetto di Alessio Alì, che è stato anticipato proprio dall’uscita di questo brano: “questo singolo sarà la chiave del mio progetto. Il sound, il concept, il visual, l’artwork e tutto ciò andrà a formare il progetto, orbita proprio attorno alle stesse radici di “FUORI TEMPO, IO”.

Biografia

Classe 2001 e originario della provincia di Reggio Calabria, Alessio Alì e il mondo della musica si incontrano mentre sta frequentando il primo anno di liceo. È proprio da quel momento che decide di iniziare a pubblicare dei singoli su Spotify da totalmente indipendente. Nel 2020 si trasferisce a Roma, per poi iniziare a frequentare l’accademia di formazione “Officina Pasolini”. La sua musica è caratterizzata da una particolare sincerità con la quale Alessio vuole esplorare il suo vissuto, le sue esperienze, i suoi ricordi e le sue speranze. Il suo approccio alla scrittura si dimostra essere infatti molto personale, affrontando spesso temi che lo riguardano in prima persona. Studia all’università

Letteratura Musica e Spettacolo, ad aprile 2022 si afferma tra i quattro vincitori del “One Shot Game”, contest organizzato dalla Honiro Label che ha visto iniziare la carriera di artisti come Il tre, Ultimo, Shiva e molti altri.