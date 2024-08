Capo Rizzuto: questa sera il concerto dei Cugini di campagna

Dopo l’ottima riuscita, con grande partecipazione, del concerto di RON, la nuova area concerti di Capo Rizzuto si prepara ad ospitare un altro gruppo storico della musica italiana: i Cugini di Campagna. L’evento si terrà presso l’Hub Parking posizionato alle spalle del Santuario e rientra nel ricco programma estivo Isola Summer 2024.

I Cugini di Campagna, band formata nel 1970, sono un’icona della musica italiana grazie ai loro brani inconfondibili e alla loro estetica unica, caratterizzata da abiti eccentrici e falsetti unici. Il gruppo ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’70 con canzoni indimenticabili come “Anima Mia”, che è diventata un vero e proprio inno generazionale. Oltre ad “Anima Mia”, altri grandi successi come “Innamorata”, “Preghiera” e “Meravigliosamente” hanno consolidato la loro fama, rendendoli protagonisti della scena musicale italiana per decenni.

Nel corso degli anni, i Cugini di Campagna hanno saputo rinnovarsi pur rimanendo fedeli al loro stile, conquistando così diverse generazioni di fan. La loro capacità di combinare melodie accattivanti e testi romantici con una presenza scenica memorabile li ha resi un fenomeno musicale che continua a riscuotere successo anche oggi.

L’evento promette di essere una serata memorabile, ricca di emozioni e nostalgia, dove i partecipanti potranno cantare insieme ai loro idoli le canzoni che hanno segnato un’epoca. La partecipazione dei Cugini di Campagna al Isola Summer 2024 rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’importanza di questo festival estivo, che continua a portare sul territorio alcuni dei più grandi nomi della musica e della comicità italiana.