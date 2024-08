Domani sera a Cirò il concerto di Francesco De Gregori

Conto alla rovescia per il concerto di Francesco De Gregori in programma ai Mercati Saraceni di Cirò Marina (Kr) per il Krimi Sound Festival organizzato dall’Amministrazione comunale. Domani sera, 8 agosto, infatti a Cirò ci sarà una tappa, prodotta nella nostra regione dalla Ticket Service Calabria, del suo nuovo tour “Dal vivo”, in cui proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana.

Da “La donna cannone” a “Rimmel”, passando per “Pezzi di vetro”, “Sempre e per sempre”, “La leva calcistica della classe ’68”, “Pezzi di vetro”, “Buonanotte fiorellino” e “Generale”, durante ciascun concerto, gli spettatori potranno ascoltare dal vivo i più grandi successi del grande cantautore romano, di fianco anche a brani più recenti come “Vivavoce”, il brano che dà il titolo al nuovo doppio album in cui l’artista rivisita con arrangiamenti inediti 28 tra i più significativi e importanti brani del suo repertorio.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà la sua fidatissima band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni), Francesca La Colla come corista.

Tutti i concerti del tour “Dal vivo” saranno aperti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.