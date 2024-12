Il 22 dicembre protagonista il “Sound Rossanese”

Le atmosfere musicali di Rossano negli anni Settanta e Ottanta rivivono grazie all’evento intitolato «Il Sound Rossanese», in programma domenica 22 dicembre 2024. Un omaggio a un periodo di intensa creatività musicale che ha segnato un’intera generazione, offrendo ai partecipanti un tuffo nel passato tra musica, immagini e racconti. L’evento si terrà nella Casa delle Associazioni di Villa Labonia, nel cuore del centro storico di Rossano, a partire dalle ore 10.00. Sarà un’occasione per scoprire o riscoprire le radici musicali di questa città, attraverso fotografie e storie dei protagonisti dell’epoca. L’iniziativa è curata da Piero Ammirante, Alessandro Longo e Giandomenico Salatino, con il supporto della Ludoteca «Il Sasso nello Stagno» e il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano. Il programma prevede un mix di cultura e socialità.

Saranno esposte immagini storiche che raccontano l’evoluzione della scena musicale rossanese, un tesoro che ha segnato la vita artistica e culturale della città negli anni d’oro. Sarà possibile ascoltare vinili originali di quel periodo e scoprire rarità uniche nel mercatino del disco, curato da Alfredo Lavorato. L’evento non sarà solo un viaggio musicale. Sarà allestita un’area ristoro curata da Emporium Café, dove gustare panini e drink in un angolo di relax. Sarà un momento perfetto per condividere emozioni e ricordi con altri appassionati e con i protagonisti che hanno fatto la storia musicale di Rossano. Partecipare a «Il Sound Rossanese» significa immergersi in un viaggio storico e culturale che celebra le atmosfere uniche di un’epoca irripetibile. L’evento è aperto a tutti, dai nostalgici a chi è curioso di scoprire un patrimonio musicale ricco e stimolante. Un’esperienza coinvolgente, capace di unire comunità, memoria e passione. Con ingresso gratuito, «Il Sound Rossanese» si propone come un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e la storia. Non perdete l’occasione di essere parte di questa celebrazione della cultura e delle tradizioni rossanesi.