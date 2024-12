Il concerto “Sole e Amore” del duo Di Vita-Fini chiude la XXV edizione dell’Autunno Musicale

Dopo 13 concerti chiude la XXV edizione della Stagione Concertistica Internazionale “Autunno Musicale”, promossa dall’Associazione “The Brass Collection” e patrocinata dal Comune di Cosenza. A conclusione degli appuntamenti proposti dal Maestro Luigi Santo, direttore artistico dell’Autunno Musicale, è in programma, sabato 14 dicembre, alle ore 18,00, al Museo dei Brettii e degli Enotri, il concerto dal titolo “Sole e amore”, protagonista il duo formato dal soprano Mirella Di Vita e da Sena Fini al pianoforte. Sarà proposto un programma di musica vocale da camera italiana, incentrato sulle liriche dei famosi operisti italiani quali Bellini, Verdi, Puccini, insieme a pagine pianistiche del repertorio romantico e tardo-romantico, da Grieg a Granados, con una breve incursione nei Canti polacchi di Chopin, brani di grande suggestione e di rara esecuzione, e nel repertorio salottiero di Tosti, con brani del periodo londinese del compositore abruzzese.

Il soprano Mirella Di Vita si è diplomata brillantemente in canto presso il Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca sotto la guida del M° Giovanni Dagnino e ha seguito i corsi di perfezionamento di Raina Kabaivanska, Gabriella Ravazzi, Bruna Baglioni e Micaela Carosi, conseguendo successivamente il Diploma Accademico di II livello in Canto Lirico col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova sotto la guida del M° Gloria Scalchi. Ha debuttato come protagonista in opere importanti come “L’Elisir d’amore”, “Il barbiere di Siviglia”, “Don Giovanni”, “Le Nozze di Figaro”, “Rigoletto” e tante altre. Si è esibita nei teatri più prestigiosi, sia in Italia che all’estero. E’ stata diretta da importanti direttori come Johannes Wildner, Giuliano Carella, Christopher Franklin, Mario Ancillotti, Matteo Beltrami e da registi come Simona Marchini, Aldo Tarabella, Ugo Gregoretti, Rolando Panerai, Filippo Crivelli, Jean Marc Biskup e Renato Bonajuto. Intensa la sua attività concertistica, con particolare attenzione per il repertorio vocale da camera. Tra gli impegni delle ultime stagioni, si ricordano l’esecuzione del ciclo schubertiano “Winterreise” , la partecipazione all’evento “La Russia fra ‘800 e ‘900”, conferenza-concerto sulla musica da camera russa, presso il Palazzo Ducale di Genova e il concerto dedicato alle liriche da camera di Robert Schumann e Sergej Rachmaninov tenutosi a Palazzo Blu, a Pisa.

Particolarmente interessanti anche alcuni lavori che Mirella Di Vita ha interpretato, in prima rappresentazione, quali il monologo lirico “Ozidanie” (L’attesa) di Mikael Tariverdiev, presso il Teatro Chiabrera di Savona e il Teatro Carlo Felice di Genova, i brani “Parafrasi” e “Requies” del compositore Giulio Castagnoli (in prima esecuzione assoluta, al Festival Lucca Classica 2021) e i Lieder di Mary Wurm e Adolpha Le Beau (prima esecuzione moderna, a Villa Lante, a Roma). Dall’aanno accademico 2021/22 è docente titolare di Lingua Inglese presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

La pianista toscana Sena Fini si è diplomata al Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia. Successivamente ha proseguito gli studi musicali al Conservatorio L. Cherubini di Firenze dove ha ottenuto il Biennio Accademico di Il Livello in Pianoforte Solistico col massimo dei voti e lode nella classe del M° G.Carmassi, il Biennio Accademico di Il Livello al Conservatorio A.Boito di Parma in Musica da Camera col massimo dei voti nella classe del M°P.P.Maurizzi. Ha anche conseguito un Master di I Livello in Direzione Artistica e Musicale presso il Conservatorio L.Boccherini di Lucca. Sena Fini ha arricchito la sua formazione, perfezionandosi con illustri nomi del concertismo internazionale come P.Badura Skoda, F.Scala, V. Voskobonikov, B.Canino, A. Delle Vigne, ma in particolar modo deve la sua formazione al M° Giovanni Carmassi, E’ risultata vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali in Italia e all’estero che le hanno permesso di esibirsi in importanti stagioni concertistiche. Tra i riconoscimenti che le sono stati assegnati, meritano di essere ricordati il Premio conseguito al prestigioso Concorso “United States International Duo Piano Competition” in Colorado e il I Premio alla finale del Concours Musical de France, che si è svolto al Conservatoire National de Région deBry-sur-Marne in Francia. Svolge un’intensa attività concertistica come solista, in formazione di duo pianistico (4 mani e 2 pianoforti) e con orchestra, esibendosi in molte città italiane ed anche all’estero nelle più importanti sale da concerto.

Negli ultimi anni si è dedicata al repertorio per pianoforte a 4 mani e 2 pianoforti collaborando con il pianista P. Giorgini e leggendari duo: C. Aebersold-R.Neiweem, S. Varshvaski- D.Shapiro e il Duo Paratore. Ha inciso 2 CD per le etichette discografiche HOG e LA Musica, con repertorio per pianoforte a 4 mani e 2 pianoforti. E’ fondatrice e Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “Clara Wieck Schumann” di Massa dal 2006 ed ideatrice di 2 Stagioni Concertistiche nei Comuni di Massa e Forte dei Marmi, del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Clara Wieck Schumann”.

All’attività concertistica affianca un’intensa attività didattica e molti suoi allievi sono stati premiati in importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali.