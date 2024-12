Cosenza, ok della Giunta comunale a nuovi interventi sul patrimonio arboreo

Prosegue l’azione del sindaco Franz Caruso volta ad accrescere la qualità dell’ambiente in città in un percorso “green” in linea con gli obiettivi di sostenibilità europei e mondiali. In questo solco proprio questa mattina la Giunta Comunale, presieduta dal Primo Cittadino Franz Caruso, ha approvato un importante intervento di valorizzazione del patrimonio arboreo della città di Cosenza che prevede la messa a dimora di oltre 500 nuove essenze in varie località del territorio comunale e 340 m di siepi.

“In questo atto – ha affermato il sindaco Franz Caruso – risiede il nostro impegno per la sostenibilità ambientale che rappresenta la nostra visione ecologica della città. Sono pressanti le sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare come quelle della desertificazione e della siccità, solo per fare pochi esempi, che sono sotto gli occhi di tutti e che producono effetti devastanti per la vita nel pianeta. A tal fine è importante invertire la tendenza, promuovendo una gestione biologica e sostenibile delle nostre città. E’ questa la strada che abbiamo intrapreso sin dal mio insediamento e che intendiamo intensificare e potenziare. Il provvedimento odierno, infatti, segue il progetto approvato e portato avanti già due anni fa che ha visto piantumate già 400 nuove specie arboree in un intervento gratuito di riqualificazione urbana e forestazione. Oggi andiamo avanti con questo nuovo programma di rigenerazione del verde urbano che ha visto impegnate risorse pari a oltre 170 mila euro complessivi, al fine di migliorare progressivamente le performance ambientali della Città di Cosenza in prospettiva “Green”. Una strategia di forestazione finalizzata all’incremento degli spazi verdi ed a una migliore gestione degli stessi, con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e contenere la formazione di isole di calore”.

“La visione di Cosenza Ecologica rappresenta uno dei punti centrali degli impegni che ho assunto con i cosentini – ha