Succurro nominata “Caporale ad honorem” dal Corpo dei Bersaglieri

La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, è stata ufficialmente nominata “Caporale ad honorem” per la sua speciale vicinanza e il costante supporto al Corpo dei Bersaglieri, in particolare al 1º Reggimento Bersaglieri di stanza a Cosenza, parte integrante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.

Il suo motto è “Ictu impetuque primus” (Primo nel colpire e nell’assaltare).

La cerimonia di conferimento si è svolta alla presenza del Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, del Comandante del 1° Reggimento Bersaglieri, del Sindaco di Cosenza Franz Caruso e di numerose autorità civili e militari. Nel corso dell’evento, la Presidente ha ricevuto il distintivo onorifico che riconosce il suo impegno e la sua dedizione nel promuovere le tradizioni e i valori delle Forze Armate italiane.

«È un onore per me ricevere questo riconoscimento. I Bersaglieri rappresentano un simbolo di coraggio, sacrificio e dedizione al servizio della patria. La mia vicinanza a questo Corpo è motivata dal profondo rispetto che nutro per il loro operato e per l’impatto positivo che hanno sulla nostra comunità. Dopo aver seguito diverse missioni estere, da stasera sono orgogliosamente bersagliere anch’io e chi è bersagliere una volta è bersagliere tutta la vita» – la dichiarazione di Rosaria Succurro.

La Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e le Forze Armate, evidenziando come tale sinergia possa contribuire a creare un ambiente più sicuro e coeso per tutti i cittadini.

Il 1º Reggimento Bersaglieri, con la sua lunga e prestigiosa storia, continua a essere un punto di riferimento non solo per il territorio di Cosenza, ma per tutta la nazione, e la nomina della Presidente come “Caporale ad honorem” rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento dei legami tra le istituzioni e le Forze Armate.