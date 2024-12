Ospedale Trebisacce, il sindaco Mundo: “Bene riattivazione Reparto di Medicina Generale”

Il Comune di Trebisacce accoglie con grande soddisfazione la deliberazione adottata dal Direttore Generale Dr. Antonio Graziano, con il supporto del Direttore Sanitario Dr. Martino Maria Rizzo e del Direttore Amministrativo Dr. Remigio Magnelli, e del proponente Dr. Laviola, che dispone 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗼 “𝗚𝘂𝗶𝗱𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗺𝗼” 𝗱𝗶 𝗧𝗿𝗲𝗯𝗶𝘀𝗮𝗰𝗰𝗲, 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣.𝗦. 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗵𝟮𝟰 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗻𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶.

Questa decisione, conforme ai decreti e alle sentenze precedenti, rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto alla salute dei cittadini dell’Alto Jonio e delle zone limitrofe. La riapertura del reparto, con una dotazione di 21 posti letto ordinari e 8 posti in Day Hospital, garantirà un significativo miglioramento dei servizi sanitari territoriali, riducendo la necessità di spostamenti verso strutture ospedaliere distanti e migliorando la qualità della vita.

I servizi ospedalieri previsti includono:

Ambulatori specialistici di:

Ematologia

Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva

Geriatria

Diabetologia

Ecocolordoppler

Servizi di supporto quali:

Radiologia

Cardiologia

Anestesia

Laboratorio Analisi

Chirurgia Generale

Servizio di Telecardiologia, per una gestione più efficace delle emergenze cardiologiche.

Le attività suddette dovranno essere adeguate progressivamente e contestualmente alla realizzazione degli interventi strutturali e alla conseguente graduale implementazione dei servizi e/o strutture operative del P.O. di Trebisacce.

La delibera evidenzia l’importanza di una gestione integrata e funzionale tra i servizi del Presidio Ospedaliero di Trebisacce e le strutture dello Spoke di Castrovillari, garantendo così continuità assistenziale e sicurezza per i pazienti.

𝗜𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼 esprime profonda soddisfazione per questa decisione, “frutto di anni di battaglie politico-giudiziarie e richieste costanti”:

“Fin dal 2012 abbiamo creduto fermamente nella riapertura dell’ospedale e non abbiamo mai lasciato spegnere la fiammella della speranza. Abbiamo sempre agito con trasparenza e correttezza nei confronti dei cittadini, non lesinando risorse finanziarie e impegno. In questi ultimi cinque mesi, abbiamo dato nuova forza alle richieste della nostra comunità, impegnandoci senza sosta e sollecitando con determinazione i vertici dell’ASP per ottenere il ripristino delle attività ospedaliere. A loro va il nostro sincero ringraziamento, così come al commissario ad acta Dr. Di Francesco e al Presidente Occhiuto, che ha mantenuto fede agli impegni assunti.

Questo è solo il primo passo. Ora ci attendono il ripristino delle sale operatorie, con lavori già in essere, e l’avvio dei servizi di chirurgia previsti nella configurazione di riapertura. La Rinascita significa questo: raggiungere nuovi obiettivi, guardare oltre le sfide quotidiane e superare i personalismi.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e a quanti continueranno a lavorare per completare quest’opera fondamentale per la nostra comunità, nella consapevolezza che i grandi traguardi si raggiungono passo dopo passo”.