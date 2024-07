Festival delle Invasioni: è il momento di Carmen Consoli e Rosa Chemical

Grande attesa al Festival delle Invasioni per l’arrivo di Carmen Consoli. Il concerto-evento “Terra Ca Nun Senti” ritorna in Italia dopo il suo tour mondiale partito da New York e che ha toccato anche San Francisco, Los Angeles, Miami, Montreal, per poi spostarsi in Europa.

L’artista catanese salirà sul palco di Invasioni, in Piazza XV Marzo, domani sera, mercoledì 24 luglio, a partire dalle ore 22,00. Il concerto propone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen. In scaletta brani tradizionali siciliani oltre che canzoni di grandi artisti di quella terra come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli. Sul palco la “cantantessa” sarà accompagnata da una grande orchestra popolare, prodotta proprio da lei, che esalterà il suo variegato e affascinante mondo vocale, tra brani della tradizione siciliana, canzone d’autore e nuove commistioni. L’Intro è affidata a Dario De Luca.

Il Festival, mercoledì 24 luglio, dunque, invaderà la città di Cosenza con una serie di appuntamenti. La giornata inizia la mattina presto, alle ore 7.00, in Villa Vecchia, con “Invasioni di Benessere”: la dottoressa Anna Scaglione, Mindfulness clinical therapist & Mindfulness professional trainer, ci accompagnerà in un viaggio interiore alla scoperta del sé e, grazie alla collaborazione con il Centro polivalente per l’autismo e le disabilità con bisogni complessi “ODV”, il percorso di Mindfulness si concluderà alle ore 9.30 in Piazza Duomo con una colazione speciale.

Spazio anche ai più piccoli con Angelo Gallo e il suo mondo di burattini e marionette. Alle 18.30, al Teatro all’aperto – Cinema A. Tieri, il burattinaio calabrese propone un laboratorio spettacolo “La Fabbrica dei pupazzi”, che condurrà i partecipanti alla scoperta dell’uso di materiali e delle mille funzioni che possono assumere con un po’ di inventiva. Attraverso l’arte del riciclo, i ragazzi potranno mettersi in gioco come artisti ambientalisti, cimentandosi in varie tecniche di creazione. Alle 21.00, lo spettacolo adatto a un pubblico di tutte le età: “Storie di pezza”, di e con Angelo Gallo, Teatro Burattini e figure e Teatro della Libellula ETS.

A mezzanotte si balla in Villa Vecchia con Dj Kerò.

Altro artista atteso dal Festival delle Invasioni è Rosa Chemical. Salirà sul palco di Piazza XV Marzo, giovedì 25 luglio, alle ore 22.00. Un concerto travolgente, un mix tra hip hop, trap ed elettronica. L’artista e performer torinese Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, noto per il suo stile unico e le sue canzoni “provocatorie”, è pronto per uno show esplosivo. Nel 2023, la partecipazione a Sanremo con il brano “Made in Italy” che ha ottenuto il doppio disco di platino. E ancora: “Bellu guaglione”, “Black out”, e a giugno l’uscita del singolo “3some” in collaborazione con Villabanks.

Tutti gli eventi di Invasioni sono gratuiti.