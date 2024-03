L’ultima tappa del tour italiano di SBOWE domani a Castrovillari (CS)

L’ultima tappa del tour italiano di SBOWE, artista eclettica statunitense, la porta a Castrovillari prima di intraprendere quello negli USA per presentare il nuovo album “Bat Hat”. Mercoledì 20 marzo alle 21:00 si chiude in bellezza con un concerto gratuito ed una ciliegina sulla torta, anzi su un brownie da Emi’s Bakery, locale femminista e gluten free sempre sul pezzo delle novità.

Ad accompagnarla in questo tour italiano c’è Alessia Moretti, illustratrice che ha curato il concept grafico di questo meraviglioso album, presente con una performance dal vivo da non perdere. “Arte al metro” per chi volesse portare a casa qualche fetta del live painting nel suggestivo scenario dell’androne di Palazzo Cappelli.

SBOWE è il progetto solista di Rachel Icenogle, versatile violoncellista e compositrice con una mente predisposta a suoni nuovi e intriganti. Fiorisce in suoni graffianti, scricchiolanti e vorticosi che il violoncello può produrre, stratificando diverse tessiture musicali in un lussureggiante tappeto per favole selvagge sugli insetti e storie impressionistiche di batterie umane.

Alessia Moretti è illustratrice giramondo, nata in Calabria, ma cresciuta un po’ ovunque. Si è specializzata nell’editoria per l’infanzia pubblicando con Mondadori e Pulce Edizioni. Disegnare tra le mura del suo studio le piace, ma non disdegna sperimentare in ambiti artistici diversi come il teatro o la musica.