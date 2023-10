Festival Antonio Vivaldi: un’esperienza musicale indimenticabile a Cosenza

“È con grande entusiasmo che vi invitiamo alla VI edizione del Festival Antonio Vivaldi, – si legge in una nota – una celebrazione incantata della musica classica che si terrà in date imperdibili: il 15, 22 e 29 ottobre, e il 4 novembre. Questi momenti di pura magia avranno luogo nella splendida Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, un luogo intriso di storia e fascino che si fonde perfettamente con le note divine di Vivaldi.

Organizzato con passione e dedizione dall’Associazione Culturale Cosenza Autentica, questo straordinario evento musicale è reso possibile grazie al prezioso supporto di Innovative Multiservice. La direzione artistica è affidata al talentuoso maestro Alessandro Marano, pianista di fama internazionale che porta con sé un bagaglio di esperienze e una passione contagiosa per la musica.

Ciò che rende ancora una volta questo festival ancora più speciale è il suo sostegno finanziario dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024, i patrocini degli enti pubblici quali la Provincia di Cosenza, i Comuni di Acri, Castrovillari, Morano Calabro, Corigliano-Rossano, San Giovanni in Fiore. Il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura nell’ambito del FUS 2022-2024 è una testimonianza dell’elevato standard artistico e dell’impegno dell’evento nel portare la bellezza e la grandezza della musica classica a un pubblico sempre più vasto.

L’atmosfera incantevole della Sala degli Specchi sarà il palcoscenico di straordinari musicisti, creando un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di musica e per chiunque desideri immergersi in questa arte. I suoni avvolgenti e i ritmi incalzanti di grandi compositori, come Ludwig van Beethoven o Wolfgang Amadeus Mozart, prenderanno vita, trasportando il pubblico in un viaggio attraverso emozioni e passioni.

Incoraggiamo tutti gli amanti della musica e gli appassionati a partecipare a questa meravigliosa celebrazione. Unitevi a noi per vivere l’arte, la cultura e la magia della musica classica nel cuore di Cosenza. I biglietti sono disponibili, anche online, presso la biglietteria In Prima Fila.

Preparatevi a essere trasportati in un mondo di melodie incantevoli – conclude la nota – e a vivere un’esperienza musicale che vi lascerà senza parole. Non perdete l’opportunità di essere parte di questo evento straordinario”.