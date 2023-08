Gabriele Cirilli protagonista del cartellone estivo di Mormanno

Ha un ritmo in crescendo il calendario 2023 dell’Agosto Mormannese, la rassegna estiva che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Pappaterra organizza attraverso il coordinamento del consigliere al turismo, Flavio De Barti, ed il sostegno economico della Regione Calabria e del Parco nazionale del Pollino.

Dopo le prime due date tra scoperta del territorio e musica la tappa del Peperoncino Jazz Festival e la splendida performance di Fabrizio Bosso nella suggestiva location del faro votivo, ora è tempo di comicità in grande stile con l’arrivo, il 10 agosto, nell’area eventi del Seminario vescovile di Gabriele Cirilli con il suo show Live.

L’attore abruzzese, show man di grande talento, poliedrico artista che ha saputo mostrare anche le sue capacità interpretative e canore nelle ultime edizioni di Tale e quale Show, arriva a Mormanno con il suo ultimo spettacolo “Live” in cui Cirilli porta in scena la sua esperienza di vita cogliendo con ironia e intelligenza i vizi, tanti, e le virtù, poche, di una società che si aliena dietro ai cellulari perdendo il senso di quello che realmente ha senso.

La costante di questo spettacolo è la risata che sapientemente l’artista sa far scaturire con una naturalezza e una maestria degne di un grande mattatore. Prendendo spunto da questo, lo spettacolo si dipana attraverso vari argomenti e tanti cavalli di battaglia del repertorio classico di Gabriele Cirilli regalando al pubblico quasi due ore di divertimento puro.

Non mancano le canzoni, che fanno da piacevoli intermezzi tra un monologo e l’altro e accompagnano gli spettatori verso il gran finale, in cui l’artista interpreta alcune delle più famose performance del “Tale e quale show”, di cui è stato protagonista per nove edizioni.

Dopo la comicità di Cirilli spazio al Festival delle arti della Calabria ovvero Technotropia, per la direzione artistica di Yuri Napoli, Nika Perrone e Davide Fasano. Dall’11 al 13 agosto il centro di Mormanno sarà caratterizzato da laboratori per adulti e ragazzi, prove teatrali aperte, spettacoli, mostre fotografiche, concerti, presentazioni di libri, per un gramde momento culturale multiforme che da mattino a sera riempierà diversi luoghi del borgo.