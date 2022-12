PrimaFila: tra Mormanno e Castrovillari gli ultimi tre appuntamenti della XX edizione

Spassosi malintesi e stravaganti tradimenti, la rivisitazione di una fiaba senza tempo in grado di appassionare grandi e piccoli e una serata imperdibile dedicata alla comicità. Si avvia alle battute finali PrimaFila XX, il festival dell’Associazione Culturale Novecento con la direzione artistica di Benedetto Castriota che per l’edizione 2022 ha festeggiato un importante compleanno ottenendo, per la prima volta, il riconoscimento del Ministero della Cultura, a conferma del notevole lavoro di promozione culturale e territoriale svolto in questi anni dall’associazione Novecento.

«Ci prepariamo a concludere la XX edizione con gli ultimi tre appuntamenti che si terranno tra Mormanno e Castrovillari – ha commentato il direttore artistico Benedetto Castriota –. Abbiamo realizzato quest’edizione pensando non solo ad un pubblico eterogeneo, ma con lo sguardo rivolto a più territori, per allargare l’offerta ad altri centri, anche più piccoli, come appunto Mormanno. Chiudiamo cartellone con uno degli eventi più amati dal nostro pubblico, il Festival della Comicità, che dopo la dislocazione subita lo scorso anno a causa della pandemia, ritorna nella sua sede storica, il Teatro Sybaris, e nella sua data tradizionale, il giorno di Santo Stefano, per celebrare in un clima di grande festa questo importante compleanno».

Mercoledì 21 dicembre appuntamento al Cineteatro di Mormanno con “Coppie Scoppiate”, un lavoro del Teatro dei Dioscuri per la regia di Antonio Caponigro. In un piccolo quartiere, due coppie apparentemente normali cercano di combattere contro la routine della vita domestica. Le loro storie si intrecceranno e, per una serie di imprevisti, le due coppie saranno costrette a confrontarsi l’una con l’altra, alimentando la polveriera delle loro relazioni: i protagonisti saranno pronti, o quasi, a vederle scoppiare. In scena alle ore 21.

Il 23 dicembre alle 18:00 al Teatro Sybaris di Castrovillari spazio dedicato ai piccoli spettatori con il “Cappuccetto Rosso” della compagnia La Mansarda / Teatro dell’Orco. Un racconto senz’altro noto, ma che nel lavoro diretto da Maurizio Azzurro si rinnova e si arricchisce di nuovi spunti di riflessione grazie alla peculiarità dei personaggi protagonisti: una Cappuccetto Rosso dispettosa, disubbidiente e anche un po’ pasticciona; un lupo ormai sdentato che non può più masticare le sue prede; un cacciatore avvezzo a collezionare trofei e una nonna che si rivelerà il motore comico della vicenda.

Chiusura in grande festa il 26 dicembre con l’imperdibile XX Festival della Comicità, appuntamento cult di PrimaFila, in programma alle 21:00 al Teatro Sybaris. Protagonisti della serata saranno Enzo e Sal, duo comico celebre per la partecipazione a programmi come “Made in Sud” e “Colorado”, le dirompenti Sex and the sud, reduci anch’esse dal successo nel noto programma di Rai2, e il ventriloquo, autore, attore e regista teatrale Antonio Diana.