Luigi Porto & Idra apre gli appuntamenti di dicembre di Note al Margine

Giunta al suo 47esimo appuntamento, la rassegna musicale “Note al margine” annuncia per questo dicembre 2022 una tripletta di serate all’insegna della musica di qualità.

Gli appuntamenti si svolgeranno tra Lamezia Terme e Cosenza e prevedono una serie di collaborazioni con diverse realtà musicali del territorio calabrese.

Si parte venerdì 23 dicembre, alle 22.45, presso il Vinyl Live Music Club di Lamezia Terme, con il live di Luigi Porto & Idra. Si continua il mercoledì successivo, 28 dicembre, quando “Note al margine” sarà partner di “Focu meu! Festival autoprodotto di musica infiammabile”. Il festival, che si svolgerà presso l’Auditorium Popolare di Cosenza, vedrà esibirsi ben quattro band: i Them (provenienti da Lamezia Terme), i Plastic Farm Animals (Reggio Calabria), i Chivàla (Bari) e i Super Fat Ginger Cat (Bologna). A chiudere questa tripletta di serate al fulmicotone sarà il doppio live di Them e Super Fat Ginger Cat che il 29 dicembre si esibiranno entrambi presso il Vinyl di Lamezia Terme.

Luigi Porto & Idra, il progetto che aprirà le danze venerdì 23 dicembre presso il Vinyl di Lamezia Terme, vede insieme un gruppo di musicisti provenienti da ambiti anche molto diversi che faranno da spalla alla figura eclettica e multiforme di Luigi Porto, compositore, songwriter, produttore elettronico, rocker e sound designer per il cinema. Italiano (nasce a Cosenza nel 1981), con una vita trascorsa in giro per il mondo, si trasferisce a New York nello scorso decennio. Il suo ultimo disco è “Tell Uric”, che esce per la neonata Respirano Records. Per lui un ritorno alla forma canzone dopo una serie di pubblicazioni più sperimentali e astratte (come i due precedenti “Scimmie” e “My My After World”). In qualità di compositore ha calcato i palchi di Carnegie Hall e Cannes, ma anche le venues più underground della Grande Mela. Il suo idolo e mentore Angelo Badalamenti, recentemente scomparso, aveva detto di “Tell Uric”: “è astratto, ipnotico, assolutamente unico… non ho mai sentito nulla di simile!”. Con la backing band italiana Idra, Luigi Porto propone un rock di frontiera intenso e sofisticato, venato di new wave e psichedelia, ma anche brani della sua band newyorkese Manicburg, un esordio di prossima pubblicazione sempre per Respirano Records. L’ingresso al live è gratuito.

“Note al margine” nasce nel 2006 con l’intento di portare anche a Sud il meglio della musica indipendente, italiana e non. Un percorso lungo che ha avuto, tra i suoi pregi, la lungimiranza di far arrivare per la prima volta in Calabria artisti che poi hanno avuto consensi straordinari. Basti pensare a Iosonouncane, che “Note al margine” ha ospitato nel 2011. Numerose sono state anche le collaborazioni con diverse associazioni del territorio calabrese che hanno animato tante serate, non solo musicali, come ad esempio la collaborazione all’organizzazione dei reading con Emidio Clementi e Corrado Nuccini.

Con la tripletta di date natalizie, “Note al margine” rafforza la sua già lunga collaborazione con le realtà musicali cosentine più attente e innovative, creando una proficua sinergia che promette serate all’insegna di quella musica che sa unire la qualità alla sperimentazione.