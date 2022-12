Ventennale Politeama di Catanzaro, tutto pronto per la serata di musica e teatro con Stefano Massini

“E’ sempre bello festeggiare il compleanno di un teatro, luogo di aggregazione dove le persone scoprono le emozioni, le risate e tutto ciò che fa parte dell’esperienza umana. Sarà un’occasione per stare insieme all’insegna del teatro e della musica”. E’ l’invito ai catanzaresi che l’autore italiano più acclamato del momento, Stefano Massini, ha rivolto con un video saluto in vista della serata evento di domani martedì 20 dicembre per le celebrazioni del ventennale dell’inaugurazione del Teatro Politeama.

Momento culminante sarà lo spettacolo “Quando sarò capace di amare. Massini racconta a Gaber”: protagonista sul palco il primo italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, l’Oscar del teatro americano, affiancato dai musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. “Un omaggio ad un grande personaggio di cultura della storia italiana, proveremo a raccontare le nostre emozioni e le nostre zone d’ombra”, ha commentato ancora Massini reduce dalle cinque repliche del suo nuovo spettacolo “L’interpretazione dei sogni”, presentato in anteprima al Teatro della Pergola di Firenze con sold-out che hanno toccato quasi quota 4500 spettatori.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 19, dall’inaugurazione nel foyer della mostra fotografica a cura di Antonio Raffaele e dedicata ai ritratti di alcuni dei personaggi più importanti che hanno calcato il palcoscenico del Politeama dal 2002 ad oggi. Sarà, inoltre, presentato l’originale manifesto ufficiale delle celebrazioni, firmato dall’artista Smoe, che caratterizzerà anche nel nuovo anno la programmazione di eventi del teatro.

I biglietti possono essere acquistati, agli abituali prezzi per ordini di palco, tramite il portale www.politeamacatanzaro.net oppure contattando il botteghino del teatro al numero 0961-501818.