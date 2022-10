Cosenza, nel Salone degli Specchi “Le grandi Sonate per violino e pianoforte”

«La musica, come espressione dell’animo umano, è un linguaggio universale capace di unire culture diverse e annullare distanze e pregiudizi. La sua importanza per la crescita delle persone e lo sviluppo di una comunità è cosa che mi è ben chiara, senza voler dimenticare che l’arte e la poesia che sprigiona rappresentano uno scrigno prezioso in grado di realizzare forme importanti di incontro e partecipazione.

È anche per questo che ho fortemente voluto che la Provincia di Cosenza avviasse una forma di collaborazione con gli organizzatori del Festival Antonio Vivaldi, per portare dentro il Palazzo una delle forme più nobili e pure dell’arte umana, con due concerti che si terranno sabato 15 ottobre prossimo e sabato 5 novembre 2022».

Così la Presidente della Provincia Rosaria Succurro, nel presentare il primo dei concerti del Festival Vivaldi ospitato nel Salone degli Specchi del Palazzo del Governo, che si terrà sabato 15 ottobre prossimo con inizio alle h. 18:30.

“Le grandi sonate per violino e pianoforte”, serata musicale per duo di violino e pianoforte patrocinata dalla Provincia di Cosenza e a cura dell’Associazione Culturale Cosenza Autentica, prevede l’esibizione di Emanuele DE LUCA al violino e Davide DE LUCA al pianoforte su musiche di W. A. Mozart, R. Schumann e C. Franck. La direzione artistica è a cura di Alessandro MARANO.