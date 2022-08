Il Peperoncino Jazz Festival prosegue sul Tirreno Cosentino: domani ad Amantea PJF e Guarimba insieme per il concerto dei CJE

Il XXI Peperoncino Jazz Festival, rassegna itinerante nelle più belle località calabresi organizzata dall’associazione culturale Picanto, tappa dopo tappa sta collezionando un successo dopo l’altro, confermandosi, ancora una volta, il festival jazz internazionale della Calabria e uno degli eventi jazzistici più caratteristici d’Italia.

Archiviate con successo le numerose e importanti tappe tirreniche dei giorni scorsi, ospitate nei comuni di Diamante, Praia a Mare, Cetraro, San Lucido, Sangineto, Belvedere e San Nicola Arcella, nonché in due importanti borghi dell’entroterra (San Marco Argentano e Aiello Calabro) e che hanno visto di scena, nelle varie, splendide, location scelte dal direttore artistico Sergio Gimigliano, i leggendari Yellowjackets, il poliedrico Gianluca Guidi, i vulcanici Groovin’ High, il raffinato duo italo-americano composto da Mafalda Minnozzi e Paul Ricci, quello formato dai due giovani talenti svizzeri Yumi Ito e Szymon Mita e i talentuosi cantautori Roberto Musolino, Marco Trifilio e Sasà Calabrese, che hanno supportato musicalmente le due partecipate presentazioni del libro “Attraverso Napoli – 10 anni di passione” a firma dell’ex sindaco partenopeo Luigi De Magistris, domani (mercoledì 24 agosto) il festival musicale più piccante d’Italia dopo molti anni tornerà protagonista in quel di Amantea.

In questo splendido comune del basso tirreno cosentino, che in passato ha visto esibirsi artisti di grande rilievo ed ha ospitato la prima, riuscitissima, edizione del Calabria Jazz Meeting, grazie alla collaborazione con il noto “Guarimba Film Festival”, evento diretto artisticamente da Giulio Vita, il grande Jazz del PJF rivivrà grazie ad una formazione tutta calabrese ma dagli echi internazionali: il Calabrian Jazz Experience, che alle ore 22 salirà sul palco presso Il Terrenito guarimbero, spazio multidisciplinare costruito dagli organizzatori del festival amanteano proprio con l’obiettivo di fare aggregazione.

Nato con lo scopo di unire la melodia e le sonorità del Sud del mondo con la musica Jazz e Fusion, questo trio mescola sapientemente il suono elegante del vibrafono e il virtuosismo di Samuel Cerra alla grande versatilità jazz-funk del talentuoso bassista elettrico Franco Marino, completandosi con la ritmica propulsiva della batteria di Massimo Russo, giungendo ad un risultato musicale fatto, al tempo stesso, di armonie e contrasti che proietta l’ascoltatore in atmosfere sempre diverse e variegate.

Nel corso della serata, ad ingresso libero, il trio presenterà il suo primo lavoro discografico, “album intitolato “Nebula” (il nome deriva da un parallelismo tra quello che è l’agglomerato interstellare composto da elementi quali polvere di idrogeno e plasma che è alla base della creazione di nuove stelle e il suono del Trio, che si compone di ritmiche variegate e pulsanti, melodie e armonie raffinate che, fondendosi, danno vita a nuova musica), composto da 7 brani inediti, ognuno dei quali è improntato su uno stile completamente differente.

E intanto cresce in queste ore a Scalea l’attesa per la sessione del festival targata “Laos Jazz Fest”, evento la cui prima edizione si è svolta nel lontano 2007 e che, dopo la coinvolgente esibizione del cantante americano Benny Benack ospitata nel suggestivo scenario del belvedere della Torre Talao in occasione di quella che il 15 luglio scorso è stata la riuscitissima anteprima del PJF 2022, da giovedì 25 a sabato 27 agosto ha in programma una ricca “tre giorni” nel bellissimo cortile di Palazzo Spinelli, una delle location storiche del festival musicale più piccante d’Italia.

L’evento, ad ingresso libero in quanto fortemente voluto dal presidente del consiglio comunale Gaetano Bruno, dal vicesindaco Annalisa Alfano, dall’assessora al Turismo e Cultura Adelina Carrozzini e da tutta la compagine amministrativa guidata da Giacomo Perrotta, verrà inaugurato giovedì 25 alle ore 22 dalla cantante Ada Montellanico (artista che da maggio è succeduta a Paolo Fresu ed è alla guida della Federazione Italiana di Jazz), che si esibirà in duo con il chitarrista Andrea Molinari, per proseguire venerdì 26 con il tributo all’indimenticabile Nat King Cole a firma del talentuoso crooner Walter Ricci (accompagnato, per l’occasione, da altri due grandi jazzisti italiani come il contrabbassista Dario Rosciglione e il batterista Amedeo Ariano) e concludersi, poi, sabato 27 con il coinvolgente Terjie Nordgarden, carismatico cantautore norvegese che si esibirà praticamente in contemporanea con i sorprendenti AmaJi, che saranno protagonisti nel centro storico di Paola grazie alla collaborazione con il Margini Festival.

Il 29 agosto, invece, per l’ultima tappa tirrenica il festival organizzato dall’associazione culturale Picanto ha in programma la seconda tappa a San Nicola Arcella caratterizzata nel segno della joint-venture con “Un tuffo nel blues” per ricordare Claudio Tommasini.