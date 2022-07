“Canzoni d’amore. Quando la musica parla al cuore”. Concerto di beneficenza di Rosa Martirano, promosso dall’Associazione “L’Albero dei Sorrisi” a favore della “Associazione Missionari della Divina Misericordia” di Don Antonio Abruzzini

Concerto di beneficenza “Canzoni d’amore. Quando la Musica parla al cuore” martedì 12 luglio ore 20 presso il Convento di Sant’ Antonio di Pietrafitta. L’evento, finalizzato a sostenere le opere filantropiche ed i progetti di Don Antonio Abruzzini è stato promosso dall’ associazione “L’Albero dei Sorrisi OdV” e sarà dedicato a Vincenzo Greco marito da poco scomparso della vicepresidente Emilia Pietramala, che vedrà al suo fianco, non solo gli Amici della Piccola Lourdes, ma varie associazioni cittadine quali: Associazione Culturale MARTIRANO, AMMI sezione di Cosenza, FIDAPA BPW Italy sezione di Cosenza, APDEM, Associazione CONFLUENZE, LIONS CLUB Cosenza Castello Svevo e Cosenza Host, INNER WHEEL club di Cosenza, Associazione JOLE SANTELLI, la ditta LUIGIA GRANATA Design, la cooperativa SOCIAL NET, La Bottega dell’Arte Sacra di M.G.Cellini.

“Sarà una serata densa di emozioni – dichiara Rosa Martirano protagonista e direttore artistico del concerto – canterò tra le più belle canzoni d’amore tutte in versione duet, con tanti colleghi e amici accompagnati da una band live. Sarà nostra ospite anche Olga Mykhailiuk, primo violino della National Honored Academic Symphony Orchestra dell’Ucraina. Ringrazio Rosellina Pietramala per aver avuto quest’idea meravigliosa e tutti i Presidenti delle Associazioni in particolare la mia amica Elena Pistilli presidente della Fidapa. Sosterremo tutti insieme – conclude Rosa – le opere del convento, in particolar modo la realizzazione della “Cucina di Giorgio” intitolata a mio marito, sperando di poter concludere presto i lavori ed inaugurarla in autunno”.

“La bellissima sinergia tra le associazioni ha reso possibile questo evento – afferma Emilia Pietramala vicepresidente de “L’Albero dei Sorrisi” – la mia è stata una proposta accolta soprattutto perché era già nei cuori di chi ha aderito. In buona sostanza è stata una gemmatura di consensi, un adoperarsi congiunto teso alla carità. Per noi tutti sarà un momento prezioso di comunione di intenti”.