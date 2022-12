Il Politeama di Catanzaro festeggia il suo ventennale con Stefano Massini, il 20 dicembre

E’ l’unico italiano ad aver vinto cinque Tony Award, gli Oscar del teatro, tradotto in ventiquattro lingue, rappresentato nel mondo più di ogni altro nostro autore contemporaneo. Stefano Massini sarà il grande protagonista in scena il prossimo martedì 20 dicembre per la serata evento promossa dalla Fondazione Politeama per il ventennale dell’inaugurazione del teatro. Massini unisce alla sapienza della scrittura il talento di narratore dal vivo e, grazie a programmi come Piazzapulita, Ricomincio da Raitre e Amici, ha raggiunto anche la fama di divulgatore in tv.

Il celebrato autore è impegnato per l’avvio di una nuova tournee teatrale ispirata a “L’interpretazione dei sogni” di Freud. A Catanzaro, invece, il più popolare cantastorie del momento coinvolgerà il pubblico in un viaggio di echi e rimandi per un unico grande omaggio a Giorgio Gaber. “Quando sarò capace di amare. Massini racconta a Gaber” è il titolo dello spettacolo in cui Massini racconterà storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni del signor G. Da “I mostri che abbiamo dentro” a “La parola io”, da “Non insegnate ai bambini” a “Se io sapessi”, in scena ci saranno anche i suoni e i colori di ogni parte del mondo con una selezione di musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

La serata sarà arricchita da una cerimonia introduttiva, con inizio alle ore 19, che prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica sui grandi personaggi e spettacoli che hanno caratterizzato vent’anni di storia del Politeama e la presentazione del manifesto ufficiale della ricorrenza. Sono state invitate, per l’occasione, le massime autorità cittadine e regionali e le personalità che hanno guidato, fin dall’inaugurazione, il percorso artistico e organizzativo del Politeama. I biglietti possono essere acquistati, agli abituali prezzi per ordini di palco, tramite il portale www.politeamacatanzaro.net oppure contattando il botteghino del teatro al numero 0961-501818.