SPAc/Primo Atto, giovedì 15 dicembre Virgilio Sieni sarà al museo Marca di Catanzaro con lo spettacolo “Di fronte agli occhi degli altri”

Tra gli appuntamenti previsti per il suo ritorno in Calabria, che conferma la collaborazione degli ultimi anni tra la compagnia Teatro del Carro – Pino Michienzi e il Centro Nazionale di Produzione della Danza da lui diretto, il coreografo Virgilio Sieni ha riservato anche uno spettacolo per il pubblico catanzarese sempre nell’ambito della rassegna SPAc / Primo Atto che il Teatro del Carro organizza al Teatro comunale di Badolato. Dopo il convegno con l’antropologo Vito Teti e lo scultore Antonio Tropiano, e la “Lezione sul gesto” a Badolato, giovedì 15 dicembre ci si sposterà infatti eccezionalmente al museo Marca di Catanzaro dove, con inizio previsto alle ore 19.00, grazie alla collaborazione con la Fondazione Rocco Guglielmo ci sarà la performance “Di fronte agli occhi degli altri” che avrà come protagonista lo stesso Sieni – anche autore -, con l’accompagnamento musicale dal vivo di Fabrizio Cammarata.

Prodotto dalla compagnia Virgilio Sieni e da Thèatre du Merlan Scène Nationale à Marseille, “Di fronte agli occhi degli altri” è stato realizzato per la prima volta in occasione del 23° anniversario della strage di Ustica su invito del Museo della memoria di Bologna, come testimonianza e denuncia della tragedia del 27 giugno 1980 dove morirono 81 passeggeri innocenti durante uno scontro militare aereo.

A seguito dell’emozionante esito dell’esperienza bolognese, lo spettacolo è stato proposto attraverso altre opportunità di incontro: alla performance partecipano infatti alcuni degli stessi spettatori, conosciuti poco prima di andare in scena, che danno così ogni volta un’impronta differente al percorso coreografico del maestro Sieni, già direttore della Biennale di Venezia settore Danza, nonché fondatore dell’Accademia del gesto. Al museo Marca è prevista la partecipazione della comunità Villa Emilia del Centro calabrese di solidarietà.

Venerdì 16, alle ore 21.15, si tornerà nuovamente al Teatro Comunale di Badolato per “Dittici” l’inedita creazione poetico/coreografica realizzata da Virgilio Sieni e Teatro del Carro, ispirata alla Pietà di Antonello Gagini – conservata nella chiesa di Maria Santissima Addolorata a Soverato – e alla Via Crucis di Maria di Charles Peguy, con Anna Maria De Luca, Francesco Gallelli, Maria Silvia Greco, Alessia Iacopetta, Marcella Mesiti, Vincenzo Muià, Francesco Rizzo ed Elvira Scorza. La creazione è una restituzione dell’attività di affiancamento alla Compagnia condotta da Sieni nelle giornate dal 14 al 16 dicembre nel teatro di Badolato, con alcuni professionisti selezionati del territorio.

Tutti gli appuntamenti rientrano nella rassegna SPAc /Primo Atto della programmazione della residenza artistica MigraMenti, curata dalla Compagnia Teatro del Carro – Pino Michienzi, diretta da Anna Maria De Luca e Luca Michienzi, con il sostegno di Regione Calabria, Mic, Otto per mille Chiesa Valdese e il patrocinio del Comune di Badolato.

